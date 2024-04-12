TikTok'un reklamlar için yepyeni bir çalışma yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre TikTok'taki reklamları, artık sana fenomenler yapacaklar. Yeni özellik, henüz erken aşamada.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok'un, yeni ve ilginç bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. The Information tarafından bildirildiği üzere TikTok, reklam yapabilen yapay zekâ fenomenleri üretmek için çalışmalara başladı. TikTok, sanal fenomenleri TikTok Shop'ta kullanmayı amaçlıyor.

TikTok'un devasa reklam gelirleri elde ettiği aşikâr. Yapılan çalışma, bu gelirlerin daha fazla artmasını sağlayabilir gibi görünüyor. Çünkü TikTok'un sanal fenomenleri, tıpkı gerçek fenomenler gibi reklamlar yapacaklar. Henüz erken aşamada olduğu tespit edilen özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

İçerik üreticilerin reklam gelirlerinin nasıl değişeceği belli değil

TikTok'un üzerinde çalıştığı yeni özellik, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Yeni dönemde reklam gelirlerinin nasıl dağıtılacağı, sanal fenomenlerin gerçek fenomenlerin gelirlerini nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

TikTok, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki henüz erken aşamada olan bu özellik, tamamen iptal edilebilir veya bambaşka bir şekilde karşımıza çıkabilir. Şu an için yapılacak açıklamaları beklemekten başka bir çaremiz bulunmuyor.