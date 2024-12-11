Twitch'in yıllık özeti "Twitch Özeti 2024" yayımlandı. Kullanım alışkanlıklarınıza göre size sunulan 3 özeti izleyebiliyorsunuz. Ayrıca platformla ilgili bazı bilgiler de paylaşılmış durumda.

Dünyanın en popüler çevrim içi yayın platformlarından Twitch, "Twitch Özeti 2024"ü yayımladı. Spotify ve YouTube'a benzer bir yapıda olan yıllık özet, "izleyici", "yayıncı" ve "topluluk" olarak isimlendirilen üç farklı kategoride izlenebilecek.

Twitch'in 3 farklı özet sunmasının nedeni, tamamen kullanım alışkanlıklarıyla ilgili. Bu bağlamda; eğer bir yayıncıysanız ve Twitch'i aktif olarak kullandıysanız yayıncılar için oluşturulan özeti izleyebileceksiniz. Tabii buna ulaşmak için en az 10 saatlik yayın açmış olmanız gerekecek. İzleyici özetine ulaşmak için de yine 10 saatlik izleme süresine ulaşmış olmanız gerekiyor.

Twitch, yıllık kullanımla ilgili bilgiler de verdi

Twitch Özeti 2024 için oluşturulan sayfada, platformla ilgili bazı bilgiler de veriliyor. Buna göre; 2024'te 21,4 milyon aktif yayıncı vardı. Bunların 9,51 milyonu yeni yayıncılardan oluştu. 879 milyon saatin üzerinde yayının gerçekleştirildiği platformdaki izleme süresi ise 20,35 milyar saat olarak kayıtlara geçti.

Eğer siz de Twitch Özeti 2024 sayfasına ulaşmak ve kendi yıllık istatistiklerinize ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra yapmanız gereken tek şey, hesabınızla giriş yapmak ve hesabı kullanım alışkanlıklarınıza göre size sunulacak özeti izlemek.