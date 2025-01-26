TikTok'un satılacağına yönelik söylenti kervanına bugün bir yenisi daha katılıyor.

TikTok'un ABD'de yasaklanmasını ele alan sürecin ertelenmesinin ardından şirketin satılması gündeme gelmişti. Daha önce Elon Musk ve MrBeast'in TikTok'u satın alacağı iddia edilse de bugün ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Microsoft ve Oracle bu konuda hamle yapmış durumda.

Popüler sosyal medya platformu TikTok’un küresel operasyonlarını devralmak için görüşmelere başlayan Microsoft ve Oracle, müzakerelere Beyaz Saray'ın da desteğiyle girmiş durumda.

Microsoft ve Oracle, TikTok'u satın almak için teklif yaptı

İddialara göre TikTok'un mevcut sahibi Çinli ByteDance şirketi TikTok'ta azınlık da olsa pay sahibi olmaya devam edecek ancak algoritma, veri toplama ve yazılım güncellemelerinin kontrolü Oracle’a devredilecek.

Oracle, zaten TikTok’un altyapısının büyük bir kısmını sağlıyor ve anlaşma sağlanırsa şirketin TikTok üzerindeki gözetimi artmış olacak.

Microsoft’un rolü ise daha belirsiz. Şirketin yalnızca “görüşmelere dâhil olduğu” ifade edilmiş durumda. Microsoft esasında 2020 yılında Oracle ve Walmart ile birlikte TikTok’u satın almak için teklif vermiş, o dönem şirketin kurucusu Bill Gates bu adımı doğru bulmadığını söylemişti.