TikTok, ABD'de geri açılmasına rağmen henüz uygulama mağazalarına dönmedi. Bu durum, ülkede binlerce dolara TikTok yüklü iPhone'ların satılmaya başlamasına neden oldu.

ABD’nin TikTok yasağı, geçtiğimiz pazar günü yürürlüğe girmişti ve platform ülkede erişime kapanmıştı. Ancak bu kapanma sadece 12-13 saat sürmüş ve Başkan Donald Trump’ın sayesinde platform yeniden erişime açılmıştı. Trump, TikTok’un satılması için şirkete 75 gün daha süre tanımıştı.

TikTok yasağının yürürlüğe girdiği gün uygulama, mağazalardan da kaldırılmıştı. Yani App Store, Google Play gibi yerlerden indirilemiyordu. Platform geri gelmesine rağmen bu durum değişmedi. Apple gibi şirketler, ceza yemenin önüne geçmek için uygulamayı yeniden mağazalarına geri eklemedi. Yani yalnızca hâlihazırda cihazlarında TikTok yüklü olanlar platforma erişebiliyordu. Bu durum, ilginç şeylerin yaşanmasına neden oldu.

TikTok yüklü iPhone’lar binlerce dolara satılmaya başladı

Gelen bilgilere göre TikTok’un şu anda App Store’dan indirilememesinden dolayı eBay gibi platformlarda uygulamanın yüklü olduğu iPhone’lar satılmaya başladı. Bu telefonların fiyatlarının binlerce doları bulduğu görüldü.

Örneğin Florida eyaletindeki bir kişi, iPhone 15 Pro Max cihazını “TikTok’lu iPhone 15 Pro Max” başlığıyla eBay’de satışa çıkarmış. Hatta görseller kısmına da uygulamanın yüklü olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü eklemiş. Fiyatı ise 10 bin dolar (356 bin TL) gerçekten “Yuh!” dedirtecek cinsten.

Bu örneklerden çok daha fazlası var. eBay’deki TikTok yüklü telefonların fiyatları modellerine ve durumlarına göre 500 ila 25 bin dolar arasında değişiyor. Kuzey Carolina’dan bir kişi, TikTok yüklü iPhone 16 Pro Max’ini 25 bin dolar (890 Bin TL) fiyat etiketiyle koymuş. Daha detaylı bakıldığında çok daha yüksek fiyatlılarıyla bile karşılaşmak mümkün.

Gerçekten bir uygulama için bu kadar para veren var mı bilmiyoruz ancak bu pek muhtemel değil. Zaten listelemelerine baktığımızda da bu tarz yüksek fiyatlılarda herhangi bir aktif teklif görünmüyor. Daha düşük fiyatlı telefonlarda ise satışlar var. 100-200 dolara satılan TikTok’lu iPhone’lar alıcı bulabiliyor.

TİkTok’un ABD’de Google ve Apple’ın mağazalarına ne zaman döneceği belirsiz. Her şey yasağın nasıl bir hâl alacağına bağlı. Önümüzdeki günlerde neler olacağını bekleyip göreceğiz.