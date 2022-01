TikTok Türkiye Yetkilileri TBMM'de: İşte Öne Çıkanlar

TikTok'un Türkiye'den sorumlu üç yöneticisi, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun karşısına çıktı. Yöneticiler, platformun Türkiye'de yaptığı işleri, içerikleri nasıl kaldırdıklarını ve Türkiye'ye ödenen verginin tutarını açıkladılar.

Son dönemlerin en popüler sosyal medya platformu TikTok'un Türkiye'den sorumlu yöneticileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu’na sunum yaptılar. 3 kişiden oluşan TikTok heyeti, 2021 yılında Türkiye'deki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiler. Yetkililerin değindiği hususlardan bir tanesi de vergi oldu. Yapılan açıklamalara göre TikTok, 2021'de Türkiye'ye tam 93 milyon TL vergi ödedi.

TikTok'un Türkiye ile bazı bölgelerden sorumlu Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Müdürü Farah Tukan, TikTok Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen ve TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Naz Değirmenci'nin oluşturduğu heyet, 2021'in ilk yarısında Türkiye'den 250 paylaşımın kaldırıldığı, topluluk ilkelerini ihlal eden 11 hesabın tespit edildiği açıklandı. Gelin hep birlikte, yapılan açıklamaların detaylarına bakalım.

Türkiye'den paylaşılmış 250 içerik kaldırıldı

TikTok Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen tarafından yapılan bir sunumda, TikTok'taki içeriklere değinildi. Rakam vermeyi tercih eden Emir Gelen, Ocak 2021 ila Haziran 2021 aralığında işlem yapılan içeriklerle ilgili şu bilgileri verdi:

Toplam bildirilen içerik talebi: 270

Mevzuat ihlali gereği aksiyon alınan içerik: 250

Toplam alınan hesap talebi: 20

Topluluk ilkeleri ihlali gereği aksiyon alınan içerik: 16

Topluluk ilkeleri ihlali gereği aksiyon alınan hesap: 11

Mevzuat ihlali gereği aksiyon alınan hesap: 7

Aksiyon alınmayan içerik: 4

Aksiyon alınmayan hesap: 2

Emir Gelen tarafından yapılan diğer açıklamalarda ise içeriklerin neden ve nasıl kaldırıldığı da açıklandı. Bu açılamalarda, şu ifadelere yer verildi: Şiddet içerikli aşırılık, nefret içerikli davranış, yasadışı faaliyet ve regüle ürünler, şiddet içeren görüntüler, intihar, kendine zarar verme ve tehlikeli eylemleri normalleştiren hiçbir içerik platformda barındırılmıyor. Taciz ve zorbalık, yetişkin çıplaklık ve cinsel aktivite, çocuk güvenliği, bütünlük ve özgürlük, platformun bütünlük ve özgünlüğünü tehdit eden her türlü paylaşıma karşıyız ve yer almalarına izin vermiyoruz.

"Türkiye'deki kullanıcıların verilerini koruyoruz"

TikTok Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan Bölgelerinden Sorumlu Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Müdürü Farah Tukan ise TikTok'taki güvenlik, yasalara uygunluk ve yanlış bilginin engellenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Farah Tukan tarafından yapılan açıklamalar şöyle;

Türk hükümetinin, Türk halkının güvenliğini sağlamak adına çevrimiçi ortamda yaptığı çalışmaları biliyoruz. Biz de bu güvenlik konusunda elimizden geleni yapıyoruz.

TikTok kullanan herkes kurallara uymak zorundadır ve bu kurallar evrenseldir. Buna uymayanlara karşı sert bir tutum sergiliyoruz. Her türlü önlemi almak konusunda da çekinmeyiz ve imtina etmeyiz. Sunulan içeriğin politikalarımız ile uyumlu olunması konusunda büyük bir çaba sarf ediyoruz. TikTok topluluğumuza çeşitli araçlar ve geniş bir yardımcı malzeme ağı sunmaktadır. Bir güvenlik merkezimiz var ve burada Türkçe dili de mevcut. Yeni yollara doğru çeşitli yatırımlar yapmaya da devam ediyoruz. Bir yandan da her kullanıcımızın TikTok'u açtığında bize olan güvenini sürdürme çabamız da devam ediyor. Düzenli aralıklar ile yayınladığımız şeffaflık raporları var ve bu çerçevede kuralları ihlal eden içeriklerin hacmi ve özellikleri konusunda bilgiler paylaşılıyor ve çeşitli içeriklerin kaldırılması, kolluk kuvvetleri ile paylaşılması gibi olgular da burada paylaşılıyor. Ayrıca yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonun Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Kullanıcılarımızı yanıltacak her türlü içeriği engelliyoruz. TikTok uzmanlar ile birlikte çalışır. Yanlış ve yanıltıcı bir bilginin uygulamada yer almasını önlemek için aktif bir şekilde çalışıyoruz. Örneğin, Covid-19 ile ilgili yanıltıcı bilgileri kesinlikle yayınlamıyoruz...