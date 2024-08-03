Gerçekten ağlamadığı düşünülen kişiler için söylenilen “timsah gözyaşları” aslında var olan bir şey ve biz neden timsahları ‘sahtelikle’ bağdaştırmışız?

Timsahların gerçekten gözyaşı döküp dökmediğini bilmesek de bu söylem direkt aklımıza ‘sahte’ gözyaşı döktüklerini getiriyor.

Peki sahiden timsahlar yalandan mı ağlar?

Timsahların gözyaşı dökmesi halk arasında pek çok efsaneye yol açtı.

Hepimizin merak ettiği o soruya öncelikle bir cevap verelim: Evet, timsahlar gözyaşı dökerler. Bu gözyaşları, aslında protein ve mineraller açısından da zengin bir sıvıdır. Nedeni bilim insanları tarafından hâlâ araştırılan bir konu da olsa aslında gözyaşlarının en temelinde göz sağlıklarını korumak olduğu anlaşılıyor.

Timsahlarda, diğer birçok hayvanda olduğu gibi yarı saydam bir ekstra göz kapağı bulunur. Bu göz kapağının yağlanması, gözün temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

Biyolog Kurt Vliet, timsahların gözyaşını incelemek için bir araştırma gerçekleştirdi.

Vliet'in çalışmasında, timsahların karada beslenmeleri için eğitildikleri ve bu süreçte gözyaşı dökme sıklığı gözlemlendi. Araştırma, insanlarda yüz siniri hasarı sonucu gözyaşı dökmeyi tanımlayan "Timsah Gözyaşı Sendromu" ile ilgili bir nöroloğun sorusu üzerine başladı.

Yedi timsah üzerinde gerçekleştirilen çalışmada timsahlardan beşinin yemek yerken gözyaşı döktüğü görüldü. Yaygın inanışa göre de timsahların avlarını yerken ‘ağladıkları’ düşünüldüğü için bu durum oldukça gerçekçi duruyordu.

Ancak bir diğer teori de timsahların yemek yerken aşırı şekilde tısladıkları ve bu durumun sinüslerle ilgili bir mekanizmayı tetikleyerek gözyaşı bezlerini harekete geçirdiği ile ilgili.

Bir başka görüş, su dengesini sağlamak için gözyaşlarının işlev görebileceği ile ilgili. Ancak bu konuda da net bir bilgi bulunmuyor. Fakat şunu da atlamamak gerekiyor ki timsahlar, yalnızca suda değil; karada da gözyaşı döküyorlar.

Bilimsel çalışmalar ışığında bizim çoğunlukla acı çekerken döktüğümüz gözyaşlarını bir başka canlı ‘sağlığı’ için dökebiliyor. Araştırmalar henüz devam etse de bugüne dek bulunan sonuçlarda görüldüğü üzere timsah gözyaşlarının sahte olmadığını artık biliyoruz.

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