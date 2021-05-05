Tinder, eşleştiği kişiyle muhabbete nasıl gireceğini bilemeyenler için Vibes adında yeni bir özellik duyurdu. Söz konusu özellik ile Tinder kullanıcıları, "hislerini" ifade edebilecekleri bir anket dolduruyor ve eşleştikleri kişiyle ortak noktalarını görebiliyorlar.

Dünyanın en popüler arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, Vibes adlı yeni bir özellik duyurdu. Söz konusu özellik ile birlikte kullanıcıların profillerini daha da güncel tutmalarını sağlayacak olan Tinder, böylece daha fazla eşleşme ve eşleşme sonrası daha fazla ortak nokta oluşturmayı hedefliyor.

Tinder tarafından yapılan yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, pandemi nedeniyle evlere tıkıldığımız 2020 yılında Tinder profillerini normalden 3 kat daha fazla güncellediler. Bu durumu göz önünde bulunduran Tinder, Vibes ile kullanıcılara haftada bir "hislerini" soracak ve yanıtlarını profillerine kaydedecek.

Bir eşleşme gerçekleştiğinde kullanıcılar, eşleştikleri kişinin Vibes yanıtlarını görebilecekler. Böylece kullanıcılar eşleştikleri kişinin Vibes yanıtlarından yola çıkarak aralarında daha fazla ortak nokta bulabilecekler. Ayrıca aynı Vibes yanıtına sahip kişilerin birbirleri ile eşleşmesi, olası bir arkadaşlığın kurulmasını daha da kolaylaştıracak.

Tinder tarafından paylaşılan açıklamalara göre kullanıcıların Vibes yanıtları profillerinde 72 saat boyunca görüntülenecek. Kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında bir Vibes anketi geldiyse push bildirimi ile uyarılacaklar. Vibes soruları arasında kişisel özelliklerden popüler kültüre kadar geniş bir skala bulunacak.

Tinder, Vibes'ın tek seferlik bir etkinlik olmayacağının ve ne kadar fazla kullanıcı katılırsa o kadar iyi çalışan bir özellik olacağının altını çiziyor. Vibes, kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlamış durumda ve şirketin açıklamasına göre mayıs ayının sonuna kadar tüm kullanıcıların erişimine açılmış olacak.