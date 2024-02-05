Tofaş, dünyada en kârlı otomobiller arasında zirveye oynuyor. Şirketin önünde sadece Ferrari var.

Türkiye'de otomotiv sektörünün en önemli aktörlerinden biri uzun süredir Tofaş, tam adıyla Tofaş Türk Otomobil. Fiat'tan Alfa Romeo'ya kadar birçok markanın operasyonlarını üstlenen şirket, ayrıca pek çok ülkeye de ihraç yapmaya devam ediyor. Bu performansa karşılık olarak da Tofaş, sadece Ferrari'ye geçilerek kâr oranı en yüksek otomobil markaları arasında ikinci sırayı alıyor.

Şirketin işletme kârlılığı zirveye yaklaştı

Gazeteci Emra Özpeynirci tarafından paylaşılan listenin zirvesinde yer alan Ferrari, yaklaşık %25'lik bir işletme kârına sahip. İşletme kârı teknik olarak şirketin, kendi öz faaliyetlerinden ne kadar kâr elde ettiğine odaklanır. Hatta sağda solda gördüğümüz "Zıttırık A.Ş., 30 milyon dolar değerleme aldı." şeklindeki değerlendirmeler de genelde şirketin yıllık işletme kârının 10 ile çarpımıyla bulunur. Bu anlamda şirketler için önemli göstergelerden olan işletme kâr marjı, Tofaş için %18,49 oldu. Yani şirketin kasasına, firmanın ana aktivitelerinden gelen her 100 liranın 18,49 lirası kâr olarak yazıldı.

Öte yandan Ford Otosan'ın da ilk onda yer aldığını görüyoruz. Ford Otosan, %9,90 kârlılık oranıyla Toyota'nın önüne geçerek dokuzuncu sırada bulunuyor.

İşte dünyanın en yüksek işletme kâr oranlarına sahip otomobil firmaları

Firma İşletme Kârlılık Oranı Ferrari %24,96 Tofaş Türk Otomobil %18,49 BMW %17,58 Tesla3,44 %14,35 Mercedes-Benz %13,44 Kia %12,56 Stellantis %10,71 Mahindra & Mahindra %10,48 Ford Otosan %9,90 Toyota %9,87

Listede toplamda 62 otomobil firması yer aldı. Ortalama kârlılık ise %11,05.