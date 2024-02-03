Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller Açıklandı

Türkiye'de en çok satılan premium otomobil markaları belli oldu. Mercedes ve Audi, satışların yarısını kazanmış durumda. Ferrari ise Türkiye'de pek de tercih edilmiyor gibi görünüyor.

2023 yılı Türkiye'de otomobil satışları açısından rekorların yılı oldu. Neredeyse tüm aylar, tarihinin en yüksek satış adetlerinin görüldüğü ay oldu ki yıl toplamı da cumhuriyet tarihinde en yüksek toplam araç satışı görülen yıl oldu. Dahası, 2024 yılında da bir gerileme görmeyeceğiz gibi görünüyor. Zira Ocak 2024 satış adetleri, 2023'ün aynı dönemindeki rekor satış adetlerini de geçmeyi başarmış durumda.

Toplam satış adetleri rekor üstüne rekor kırarken lüks otomobil satışları da yerinde durmuyor. EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay Türkiye'de premium segmentte toplam 5.954 adet araç satıldı. Görünen o ki Türkiye'de "lüks otomobil" denince akla ilk olarak Mercedes ve Audi geliyor. Zira satılan her 2 premium segment otomobilden 1'i bu iki markaya aitti.

Türkiye'de en çok satış yapan 10 premium otomobil markası

Satış adedi Pazar payı Mercedes 1.718 %28,85 Audi 1.265 %21,25 BMW 666 %11,19 Volvo 665 %11,17 Jeep 405 %6,80 DS 403 %6,77 Cupra 368 %6,18 Land Rover 143 %2,40 Alfa Romeo 106 %1,78 Mini 97 %1,63

ODMD tarafından paylaşılan verilere göre otomobil tutkunu çoğu kişinin hayali olan Ferrari, geçtiğimiz ay ülkemizde yalnızca 2 adet otomobil satabildi. Porsche ise 78 satış ile nispeten ciddi satış adedine ulaşmış durumda. Seat'tan ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen ve özellikle Formentor modeliyle büyük beğeni toplayan Cupra ise 368 adet satışla bu beğeninin satış karşılığını da almış gibi görünüyor.