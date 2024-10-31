Togg, T10X modeline yepyeni özellikler kazandıracak 1.5 kodlu güncellemenin hazır olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, güncelleme süreciyle ilgili de bilgi verildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), ülkemizdeki T10X sahiplerini ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, T10X modeli için 1.5 kodlu yazılım güncellemesinin hazır olduğu, önümüzdeki günler itibarıyla araçların güncellenebileceği ifade edildi. Peki Togg T10X'in 1.5 güncellemesi, araç sahiplerine hangi yenilikleri getirecek?

Togg T10X'in en büyük sorunlarından bir tanesi, ADAS teknolojilerinin bulunmamasıydı. Araçlar, bu teknolojilerin sunulmasını sağlayacak altyapıya sahip olsalar da yazılım tarafında bazı eksikler vardı. İşte 1.5 kodlu güncelleme ile ADAS özellikleri, Togg T10X'lerde kullanılabilir hâle gelecek.

Togg T10X'lere gelecek yeni özellikler:

Togg T10X'in V1 ve V2 versiyonlarına sahip olan sürücüler, güncelleme ile akıllı şerit takip, şeritten ayrılma uyarısı, acil durum frenleme, trafik işareti algılama ve hem ön hem arka hem de çapraz yön için çarpışma uyarısı sistemlerini kullanabilecekler. V2 versiyon sahipleri, bunlara ek olarak adaptif hız sabitleyici ile adaptif sürücü asistanı özelliklerini kullanmaya başlayabilecekler.

Togg'un 1.5 güncellemesi ile ilgili yaptığı resmî açıklama şöyle:

1 Eylül 2024 tarihinden önce teslimatı yapılan T10X'ler için 1.5 yazılım güncellemesi ve ADAS (ileri sürüş destek sistemleri) özelliklerinin yüklemesine dair takvimi aşağıda kullanıcılarımızın bilgisine sunarız.



Kullanıcılarımız, 4 Kasım tarihinden itibaren Trumore’dan gönderilecek bildirimi takiben Togg Care tarafından aranarak randevuları oluşturulacaktır.



2 Aralık tarihinden itibaren ise 1.5 yazılım güncellemesi OTA üzerinden cihazlara gönderilmeye başlanacak ve ADAS özelliklerinin devreye alınması için temas noktalarımıza yönlendirmeleri yapılacaktır. Temas noktalarında yapılacak işlemler, GSR-2 regülasyonu öncesinde ve sonrasında teslim edilmiş cihazlar arasında donanımsal bir fark olmaması hassasiyetiyle ve uzman ekiplerce yapılacak kalibrasyon gerekliliği nedeniyle planlanmıştır.



Kullanıcı davetleri sıralaması; Trumore mobil uygulaması içerisinde “akıllı cihazım” kaydının olması, coğrafi bölge, teslimat sıralaması ve T10X güncellik seviyelerine göre planlanacaktır.



Tüm T10X’lerin güncellenmesinin 7-10 ay arasında tamamlanması öngörülmektedir. Güncellemelerle sürekli yenilenen, en gelişmiş T10X deneyimi için takipte kalın.