Activision'ın Çok Sevilen Kaykay Oyunu Geri Dönüyor: Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Resmen Duyuruldu!

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Activision, ikonik kaykay oyunu Tony Hawk's Pro Skater'ın yeniden yapım versiyonunu duyurdu. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 olarak isimlendirilen oyun, bu yaz oyuncularla buluşacak.

Video oyun dünyasının sevilen isimlerinden Activision, hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Şirket, 2000'li yıllarda piyasaya sürdüğü ve o dönemler çok popüler olan kaykay oyunu Tony Hawk's Pro Skater 3 ile Tony Hawk's Pro Skater 4'ün yeniden yapım versiyonunu resmen duyurdu. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 olarak isimlendirilen yeni oyun, oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Şirketin açıklamasına göre Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, orijinal oyunlarda ikonikleşmiş olan kaykay parkurlarının 4K çözünürlükteki yenilenmiş versiyonlarına ev sahipliği yapacak. Yine orijinal oyunlardaki karakterler kullanılabilecek veya her oyuncu, kendi karakterini dilediği gibi oluşturabilecek. Ve elbette Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, oyuncuları yepyeni parkurlarla da buluşturacak.

11 Temmuz'da geliyor!

tony Hawk's Pro Skater 3+4 duyuruldu

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch için oynanabilir olacak. Oyuncular, bu eğlenceli yapıma 11 Temmuz itibarıyla erişebilecekler. Dijital Deluxe Edition paket satın alanlar ise oyuna 3 gün önceden erişme imkânı yakalayacaklar.
İLGİLİ HABER

Yılın En İyi Oyunlarının Seçileceği BAFTA Game Awards 2025 Adayları Belli Oldu!

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 için yayımlanan fragman

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 fiyatı:

Versiyon Platform Fiyatı
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Steam 49,99 dolar
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Dijital Deluxe Edition) Steam 69,99 dolar
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Cross - Gen Sürüm) PS Store 1.800 TL
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Dijital Deluxe Edition) PS Store 2.520 TL
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Cross - Gen Sürüm) Xbox 1.799,99 TL
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Dijital Deluxe Edition) Xbox 2.519,99 TL
Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.tonyhawkthegame.com/blog/2025/03/tony-hawk-pro-skater-three-plus-four-launch-announcement
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler