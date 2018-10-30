Bugün Apple hayranları için iki sevindirici olay yaşandı. Biri büyük biri küçük iki haberimiz var.

Apple hayranları için büyük haber, şirketin bugün bazı ürünlerini duyurduğu basın toplantısındaydı. Tabii, bu ürünleri alırken bazı yerlerden biraz kısmanız gerekebilir. Biz de sizin tasarrufunuza yardımcı olabilmek için geçerli bir süre ücretsiz olan sekiz farklı iPad ve iPhone uygulamasını sizlerle paylaşıyoruz.

Bu haberde, geliştiriciler tarafından iPad ve iPhone için yapılmış ve geçici bir süre ücretsiz hale gelen uygulamaları paylaşacağız. Uygulamaların ne kadar süre ücretsiz kalacağını bilmediğimiz için elinizi çabuk tutmakta fayda var.

iPassSafe

iPassSafe uygulaması 2011 yılının başından beri App Store'da kullanılabilir halde bulunuyor. Şu an 600.000'den fazla aktif kullanıcısı var. Kişisel veri güvenliğine en kapsamlı, kullanıcı dostu ve güvenilir çözümü sunar. Normal satış fiyatı 3.99$ olan bu ürün kısa süreliğine ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Molight

Molight, fotoğraflarınıza beş müzik türünün (klasik, caz, blues, halk, pop) filtrelerini uygulamanızı sağlayan ilginç bir uygulama. Her müzik türünün benzersiz hissi ile fotoğraflarınızı geliştirin ve değiştirin. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu ürün kısa süreliğine ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Fixmoji

Binlerce emojinin olduğu sistemlerde, şöyle bir bakınca yalnızca birkaç tanesini kullandığımızı muhtemelen hepimiz fark etmişizdir. Fixmoji, favori emojilerinizi seçmenizi sağlar, böylece onlara ulaşmak istediğiniz zaman bunu çok daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz. Favori emojilerinizin klavyedeki konumlarını dilediğiniz gibi değiştirin. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu ürün kısa süreliğine ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Word Dream Pro

Muhteşem tasarımlarını göstermeye hazır mısın? O zaman sadece tek bir dokunuş yeterli. Bu uygulama ile kullandığınız fotoğrafların üzerine çok estetik durabilecek şekilde yazılar yazabilirsiniz. Normal satış fiyatı 2.99$ olan bu ürün kısa süreliğine ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Baby Feed Timer

Bu uygulama, daha çok annelere yönelik. Bebeklerin ne zaman emzirildiği konusunda onlara yardımcı oluyor ve yorumlardan alınan tepkiler oldukça iyimser. Normal satış fiyatı 4.99$ olan bu ürün kısa süreliğine ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Duplicate Contacts Full Remove

Rehberde sık sık kendilerini yenileyen kişileri görmekten sıkıldınız mı? Birkaç saniye içinde bunlardan kurtulmanız için tasarlanmış bu uygulamaya göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu ürün kısa süreliğine ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Play Video – Music Tube & playlist for youtube

Bu uygulama ile Youtube'da bulunan oynatma listelerinizi düzenleyebilirsiniz. Videoları düzenlemenize ve izlenen videoların geçmişine ulaşabilirsiniz. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu ürün kısa süreliğine ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Waypoint – Never Lose Your Way

Bir yerlerde kayboldunuz ve baktınız ki internet bağlantınız da bulunmuyor. Gayet zor bir durum gibi duruyor. Bu uygulama sayesinde başka kişiler tarafından eklenmiş konumlara, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan erişebilirsiniz. Tek ihtiyacınız GPS'i kullanabilmek için açık bir hava. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu ürün kısa süreliğine ücretsiz olarak yayınlanıyor.