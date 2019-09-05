Google Play Store’da yer alan uygulama ve oyunlar, düzenli olarak kısa süreliğine çeşitli indirimlere giriyor ya da kısa süreliğine ücretsiz hâle geliyor. Bu yazımızda da kısa süreliğine ücretsiz olmasından faydalanarak indirebileceğiniz iki uygulama ve altı oyun bulunuyor.

Android’in uygulama mağazası Play Store’da bu hafta kısa süreliğine ücretsiz hâle gelen oyun ve uygulamalardan bazılarına bu yazımızda yer verdik. Oynayacak yeni oyun ya da telefonunuzda farklılıklar yaratacak yeni uygulamalar arıyorsanız bu uygulamalara ve oyunlara şans verebilirsiniz. Vakit kaybetmeden listemize geçelim.

1. Unit Converter Pro

Normal fiyatı: 2,19 TL

Hız, yoğunluk, sıcaklık, kütlenin de aralarında bulunduğu 18 farklı kategorideki birimleri çevirebileceğiniz uygulama, özellikle öğrenciler için oldukça faydalı.

2. Battery Bar

Normal fiyatı: 0,89 TL

Battery Bar uygulamasıyla güç çubuğunun rengini, pil yüzdesini, pil çubuğunun konumunu, renk çizgisini kişiselleştirebilir ve daha birçok ayarlamayı yapabilirsiniz.

3. That Level Logic

Normal fiyatı: 6,39 TL

Bulmaca türündeki bir oyun olan That Level Logic’te gittikçe zorlaşan bulmacaları her defasında farklı yollarla çözebilirsiniz.

4. Hills Legend

Normal fiyatı: 1,39 TL

Korku ve aksiyon türü oyun sevenlerdenseniz Hills Legend’a ücretsiz olmasından da faydalanarak bir şans verebilirsiniz.

5. Heroes Defender Fantasy

Normal fiyatı: 1,69 TL

Kule savunma oyunları seviyorsanız Heroes Defender Fantasy’yi deneyebilirsiniz. Üstelik oyunun Pro sürümü olmasından dolayı oyuna 10 mücevher, 10 bin altın ve Lina karakteriyle başlayabilirsiniz. Ayrıca oyunda reklamlarla da karşılaşmayacaksınız.

6. WordMix

Normal fiyatı: 9 TL

Kelime ve bulmaca oyunları seviyorsanız bir göz atabileceğiniz WordMix’te İngilizce’nin yanı sıra Türkçe bulmacalar da bulunuyor.

7. Make One

Normal fiyatı: 5,69 TL

PGC Londra 2019'da üçüncülük ödülü, GIGDC 2018'de bronz madalya kazanmış olan bulmaca türündeki bu oyunda yapmanız gereken şey çok basit: blokları tek bir blok olacak şekilde birleştirmek.

8. Idle Heroes of Hell

Normal fiyatı: 6,39 TL

"Clicker" olarak adlandırılan bir türe mensup olan Idle Heroes of Hell'de cehennemin kralı olmaya çaba göstereceksiniz. Kısa süreli boş vakitlerinizi değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Idle Heroes of Hell'i aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bu haftaki ücretsiz oyun ve uygulama yazımızın sonuna geldik. Mağazada sizin gözünüze çarpan indirime girmiş ya da ücretsiz hale gelmiş uygulamaları yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Ücretsiz oyun ve uygulama fırsatlarından haberdar olmak için takipte kalın.