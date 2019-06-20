Tor Project, tarayıcısının güvenlik açığını gideren bir güncellemeyi kullanıcılarıyla paylaştı.

Firefox’a gelen kritik güncellemenin ardından Tor Project, kendi anonimliğini ve gizliliğini bir adım ileri taşıyacak ve Firefox’ta bulunan aynı güvenlik açığını önleyecek bir güncelleme yayınladı.

Bu haftanın başında Mozilla, Firefox 67.0.3 ve Firefos ESR 60.7.1 sürümlerini, kritik bir güvenlik açığını önlemek için yayınlamıştı. Bu güvenlik açığında kötü niyetli kişiler, güvenlik açığı bulunan tarayıcı sürümüne sahip kişilerin sistemleri üzerinde tam yetkiye sahip olabiliyordu.

Tor Project ekibinin açıklamalarına göre Tor tarayıcınızı ‘daha güvenli’ ya da ‘en güvenli’ seviyelerinde kullanıyorsanız sorun sizi etkilemiyor.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı ekip, Tor tarayıcının yeni sürümünü Android kullanıcıları için yayınlamadı ancak Android kullanıcılarının sorunla karşılaşmaması için tarayıcı güvenlik ayarlarını ‘daha güvenli’ ya da ‘en güvenli’de kullanmaları önerildi. Birkaç gün içerisinde güncellemenin Android kullanıcıları için yayınlanması bekleniyor.

Tor Project’teki Baş Otomasyon Mühendisi Nicolas Viigier “Android işletim sistemindeki güvenlik seviyesi, URL barının sağında bulunan menüye gidip Güvenlik Ayarlarını seçerek değiştirilebiliyor” açıklamasını yaptı.

Tor tarayıcısı genellikle gizliliklerinin açığa çıkmasını istemeyen kullanıcılar tarafından kullanıldığı için Tor kullanıcılarına tarayıcılarını güncellemelerini öneriyoruz.