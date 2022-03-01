Hakim Karşısına Çıkan Tosuncuk'tan Şaka Gibi Savunma

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'a yönelik açılan davalardan bir tanesinin duruşması görüldü. Çiftlik Bank'ın ismi üzerinden açılan davada kendini savunan Mehmet Aydın, beraatini istedi.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan Çiftlik Bank davası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oluşumun kurucusu Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı ayrı bir davanın duruşması görüldü. Mehmet Aydın'ın duruşmadaki savunması dikkat çekiciydi.

Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında hazırlanan iddianamelerden bir tanesi de Çiftlik Bank'ın ismiyle ilgiliydi. İddianameye göre "Bank" ismi izinsiz bir şekilde kullanılıyordu ve bu da bankacılık sektörüyle ilgili kanunlara aykırıydı. Fatih Aydın tarafından yapılan savunmada şirketin resmi isminin "Çiftlik Bilişim Tarım Hayvancılık" olduğu ifade edilirken Mehmet Aydın ise hem bugüne kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadığını hem de bank kelimesinin "oturak" anlamında da kullanmış olabileceğini söyledi. Suçsuz olduklarını söyleyen kardeşler beraatlerini istediler.

"Oturağı da kastetmiş olabilirim"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açılan davanın haksız olduğunu söyleyen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, dava açılması gereken esas kişilerin 81 ilin belediyesi olduğunu çünkü belediyelerin bu isme onay verdiklerini söyledi. Türk Patent Enstitüsüne de başvuru yaptığından ve hiçbir sorunla karşılaşmadığından bahseden Aydın, mahkeme heyetine şöyle dedi:

"Ulusal kanallarda, web sitelerinde reklamını yaptım. Tesislerimde bu ismi tabelalarda kullandım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Bana bu süreçte hiçbir uyarı yapılmadı. Hakkımda dava açıldı. Bankacılık kanununda 'banka' ibaresi kullanması yasaklanmış. Halbuki ben 'bank' ibaresi kullandım. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde 'bank' kelimesinin karşılığı park ve bahçelerde kullanılan oturaktır. Ben oturağı da kastetmiş olabilirim, başka bir şeyi de kastetmiş olabilirim. Ancak ben 'banka' ibaresini kullanmadım. Beraatimi istiyorum."

"Suç maddi anlamda gerçekleşmiştir"

Duruşmada hazır bulunan BDDK Avukatı Deniz Kubat "Banka adının kullanılmasıyla suç unsuru oluşmuştur. 'Bank' isminin kullanılması, banka izlemini yaratmıştır. Sanıkların beyanlarında 'banka' adını değil, 'bank' adını kullandıklarını söylemişlerdir. Suç maddi anlamda gerçekleşmiştir." ifadelerini kullanarak karşı tarafı suçladı. Mehmet Aydın'ın Avukatı Mehmet Keske tarafından yapılan açıklamalarda ise yapılan tüm reklamların hayvancılık üzerine olduğu, para yatırma ya da çekme gibi konularda hiçbir reklam yapılmadığı beyan edildi.

Mahkeme heyeti, duruşma sonucunda ara karar açıkladı. Bu ara kararda Çiftlik Bank reklamlarının incelenmesine ve Türk Patent Enstitüsüne bilgi verilerek söz konusu başvurunun olup olmadığının tespit edilmesine hükmedildi. Yapılacak incelemeler, Çiftlik Bank'a yönelik davalardan en azından bir tanesini aydınlatmış olacak.