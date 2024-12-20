Toyota, 2022 yılında duyurduğu elektrikli otomobili "bZ4X" ile ilgili önemli bir karar almış gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre bu aracın ismi, gelecek dönemlerde değişecek. Peki yeni isim ne olacak?

Japon otomobil devi Toyota'nın yıllar önce ürettiği "RAV4 EV" modelini saymazsak piyasaya sürdüğü ilk elektrikli otomobil olan "bZ4X" ilginç bir mesele ile gündemde. Kanada'dan gelen haberlere göre dev firma, bu aracın ismini değiştirmeye karar verdi.

Edinilen bilgilere göre bZ4X ile ilgili karar, Toyota Kanada'nın üst düzey yöneticilerinden Patrick Ryan tarafından yapıldı. Kanada medyası ile bir araya gelen Ryan, aracın isminin değişeceğini söyledi. Ancak bu değişikliğin ne zaman hayata geçirileceği ve yeni ismin ne olacağı şimdilik gizemini koruyan hususlar arasında yer alıyor.

Peki ne oldu da Toyota, bZ4X isminden vazgeçti?

İlk kez 2022 tanışma imkânı yakaladığımız bZ4X, o dönemlerde ismiyle tartışma yaratmıştı. Aslında Toyota, bu isim için çok basit bir mantık kullanmıştı ancak tüketiciler, bu ismi benimsememekte kararlıydılar. Hemen açıklayalım; bZ ibaresi emisyondan kaynaklı olarak "sıfırın ötesinde" anlamına gelen "beyond zero"dan geliyordu. 4 ise RAV4 gibi aracın boyutuna atıfta bulunuyordu. X ise bu aracın bir crossover olduğunu anlatıyordu.

Şirket tarafından yapılan resmî bir açıklama olmasa da bZ4X ismi, sektör kaynaklarına göre 2026 yılı itibarıyla aramızdan ayrılabilir. Toyota'dan resmî bir açıklama gelmesi hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.