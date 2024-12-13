Toyota, Avrupa pazarında satacağı yeni kompakt SUV modeli "Urban Cruiser"ı tanıttı. Gelecek yılın ikinci yarısında satışa sunulacak otomobil, tam elektrikli olacak.

Japon otomobil devi Toyota, düzenlediği bir etkinlikte "Urban Cruiser" isimli yeni kompakt SUV modelini tanıttı. Tam elektrikli bir yapıya sahip olan otomobil, gelecek yılın üçüncü çeyreğinde önce İngiltere'de olmak üzere tüm Avrupa'da satışa sunulacak. Peki Toyota Urban Cruiser, tüketicilere neler vadediyor?

Türkiye'de de aktif olarak satılan Yaris Cross modelinden 13 santimetre kadar uzun olan Toyota Urban Cruiser, oldukça sert hatlara sahip. Modern bir tasarım dilinin kullanıldığı otomobilde şerit LED destekli farlar, dikkatimizi çeken ilk tasarım detayları arasında yer alıyor. Aracın arka kısmında da yine LED ile desteklenen, bir bar gibi görünen aydınlatma tasarımı ile karşılaşıyoruz.

Karşınızda Toyota Urban Cruiser

Toyota Urban Cruiser'ın iç tasarımı da fena sayılmaz. Tek bir panel içerisinde 10.25 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ile 10.1 inç boyutlu multimedya ekranına ev sahipliği yapan otomobil, orta konsolda birkaç buton barındırıyor. Toyota'nın açıklamasına göre Urban Cruiser'ın ambiyans aydınlatması, 12 farklı renk seçeneği sunuyor.

Toyota tarafından yapılan açıklamaya göre Urban Cruiser, FWD ve AWD versiyonlara sahip olacak. FWD versiyonda 106 kW ve 128 kW gücünde iki farklı motor seçeneği sunulacak. Küçük olan motor 49 kWh, büyük olan motor ise 61 kWh kapasiteli batarya ile eşleştirilecek. AWD versiyonda ise 135 kW gücünde olan ve 300 Nm tork üretebilen daha gelişmiş bir motor seçeneği sunulacak. Bu motor seçeneği de 61 kWh kapasiteli batarya ile eşleştirilecek. Aracın menzilinin ise 400 kilometre civarlarında olması bekleniyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Suzuki'nin ilk elektrikli otomobili olan "e Vitara"yı tanıttığından bahsetmiştik. Bu araç, küresel pazarlarda Toyota markası altında satışa sunulacaktı. İşte Urban Cruiser, e Vitara'nın yeniden markalandırılmış versiyonu olarak karşımıza çıktı.