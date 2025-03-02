Yeni bir yargı paketiyle trafik cezalarında çok büyük fiyat artışı uygulanacağı öne sürüldü. İşte iddianın doğru çıkması hâlinde uygulanacak yeni cezalar

2025 yılının başında trafik cezalarına yeniden değerleme oranında zam gelmişti. Şimdi çıkan bilgiler ise yepyeni bir yargı paketi hazırlığı olduğunu ve cezaların fiyatlarında bir kez daha artış yapılacağını öne sürdü.

İddiaya göre yakın zamanda meclise sunulması planlanan düzenleme, alkollü araç kullanımından makas atmaya kadar bazı suçlardaki cezalara %440’a kadar çıkan devasa bir artış uygulayacak.

İddiaya göre yeni cezalar böyle olacak

Suç Ceza (eski) Ceza (yeni) Alkollü araç kullanma 9.267 TL, ehliyete 6 ay el koyma 50.000 TL, ehliyete 1 yıl el koyma Uyuşturucu etkisinde araç kullanma 47.842 TL 100.000 TL Makas atma 9.267 TL 50.000 TL, ehliyete 1 yıl el koyma Drift yapmak 46.392 TL, 60 gün ehliyete el koyma 80.000 TL, ehliyete 1 yıl el koyma Acil durum araçlarına yol vermeme 993 TL 20.000 TL Trafikte yol kesmek - 1-3 yıl hapis, 1 yıl ehliyete el koyma Ehliyetsiz araç kullanma 18.678 TL 40.000 TL

Bu fiyat artışının şimdilik tamamen bir iddia olduğunu belirtelim. Henüz resmî bir açıklama yok.