Ortaya atılan iddialara göre yakında kredi kart nakit avans limit ve vadelerinde değişikliklere gidilecek. Yeni düzenlemenin normalleşme adımları kapsamında geleceği söyleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), normalleşme adımları kapsamında kredi kartları konusunda büyük değişikliklere gitmeyi planladığına dair haberler ortaya çıktı. Buna göre nakit avans işlemlerine yönelik limitlerde düzenleme yapılması planlanıyor.

Geçen yıl bankalar, BDDK’nın yönlendirmeleri kapsamında kredi kartlarındaki nakit avans limitlerini kart limitinin %25’ine kadar sınırlandırmış ve vade süresi ise 3 aya düşürülmüştü. Sözcü’nün aktardığına göre bu konuda değişiklikler yapılacak.

Nakit avans limitleri %50’ye, vade sayısının 6’ya yükseltilmesi planlanıyor

İddiaya göre normalleşme adımları kapsamında tüm nakit avans limitlerinde yükselmeye gidilecek. Haberde, nakit avans limitlerinin %50 seviyesine, vade sayısının ise 3’ten 6’ya çıkarılmasının planlandığı aktarılmış. Bu da eski sistemin geri gelebilir demek.

Bunun şimdilik bir iddia olduğunu, henüz konuya ilişkin resmî bir açıklama olmadığının altını çizelim. Bu yüzden kesin olacak demek doğru olmaz. Doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.