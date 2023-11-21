Trendyol, yılın en büyük indirim kampanyalarından “Efsane Günler”i 21 başlattı. 26 Kasım’a kadar devam edecek indirimler kapsamında milyonlarca ürüne indirimli fiyatlarla sahip olunabilecek.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, yılın en büyük indirim kampanyasını resmen başlattı. Şirket, 26 Kasım'a kadar sürecek “Efsane Günler” isimli kampanyası için start verdi.

Kasım ayının gelmesi ile e-ticaret dünyası için indirim günleri başladı. Şimdi bunlara, Türkiye’de en çok kullanıcıya sahip olan e-ticaret firmalarının başında gelen Trendyol da dahil oldu. Kullanıcılar, Efsane Günler kampanyası ile 90 milyon civarı ürüne büyük indirimlerle ulaşma imkânı yakalayacaklar.

Şimdi al 2 ay sonra öde fırsatı sunuluyor!

Müşteri memnuniyetini ön planda tutma noktasında kararlı olan Trendyol, Efsane Günler indirimleri kapsamında önemli bir kolaylık sağlayacak. Kullanıcılar; Akbank, Finansbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapıkredi bankalarındaki kredi kartları ile taksitli erteleme imkânı yakalayacaklar. Şimdi alınan bir ürün, 2 ay sonra taksitle ödenebilecek.

“Trendyol Gel-Al” noktaları ile kargocu bekleme dönemi son buldu

Trendyol’un birkaç yıl önce uygulamaya koyduğu kargo otomat sistemi “Trendyol Gel-Al noktası”, Efsane Günler kapsamında satın aldığınız ürünler için kargo bekleme durumunu ortadan kaldıracak. Son bir yılda 5,9 milyon Trendyol kullanıcısı tarafından kullanılan kargo otomat sistemi ile sipariş ettiğiniz ürünleri gel-al noktalarından birine yönlendirebilir, teslimat tamamlandığında da dilediğiniz zaman gidip ürünleri teslim alabilirsiniz.

Trendyol deneyiminizi iyileştirecek ipuçlarını biliyor musunuz?

Trendyol’da alışveriş yaparken daha iyi bir deneyim yaşamanızı sağlayan bazı ipuçları bulunuyor. Örneğin; “avantajlı ürün etiketi” sistemi sayesinde ilginizi çeken ürünlere indirimli fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Ayrıca uygulama bildirimlerini açmak ve bir ürünle ilgili yorumları okumak da deneyiminizi iyileştirecek hususlar. Tabii bir sorun yaşarsanız Trendyol’un 7/24 ulaşabileceğiniz müşteri destek hattının sizleri beklediğini söylemek gerek.

Kazandıran Çark, Trendyol Live ve Şanslı Çekiliş özelliklerini de unutmayın!

Efsane Günler kampanyası kapsamında, milyonlarca ürüne yapılacak indirimler kapsamında ekstra indirim fırsatları da yakalayabilirsiniz. Bu bağlamda; kampanya süresi boyunca Trendyol Live özelliği ile canlı yayınlar gerçekleştirilecek. Bu yayınları takip ederek, yayınlara özel kod ve indirimlerden faydalanabilirsiniz. Trendyol Live etkinlikleri, etkinlik boyunca 20.00’de başlayacak.

Trendyol’un kullanıcılarına sunduğu özellikler bunlardan ibaret değil. Efsane Günler boyunca her akşam saat 20.00’de Kazandıran Çark’ı çevirmeyi ihmal etmemelisiniz. Böylelikle ekstra indirim ve kuponlar kazanma imkânı yakalayabilirsiniz. Öte yandan; Şanslı Çekiliş kapsamında satın alacağınız biletlerle, çok büyük hediyeler kazanabilirsiniz.

Eğer siz de Trendyol’un 26 Kasım’a kadar devam edecek olan Efsane Günler kampanyası ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve kendinize şimdiden bir sepet oluşturmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Trendyol Hızlı Market, Trendyol Yemek ve Dolap’ı da unutmayalım!

Trendyol, e-ticaret dünyasının her alanında kendini gösteren bir şirket. Örneğin; Trendyol Market uygulaması ile evinizin günlük ihtiyaçlarını dakikalar içerisinde halledebiliyorsunuz. Trendyol Yemek ise en çok da indirim kampanyaları ile dikkat çekiyor.

Tabii Trendyol’un kullanıcı dostu hizmetlerinden söz ederken Dolap’ı da unutmamak lazım. 25 milyon civarı üye ile Türkiye’nin en büyük ikinci el alışveriş platformu hâline gelen Dolap, ayda 2 milyon civarı ürünün el değiştirmesine aracılık ediyor.