20 ülkedeki Amazon çalışanları, Black Friday'de "Make Amazon Pay" kampanyası kapsamında grev yapmaya hazırlanıyor. Çalışanlar Amazon’dan daha iyi çalışma koşulları talep ediyor.

Dünyanın birçok yerinde insanlık tarihi boyunca kronik bir problem haline dönüşmüş olan çalışanların, işçilerin, emekçilerin sömürülmesi sorunu ne yazık ki modern dünyada da farklı şekillerde devam ediyor. Sadece küçük işletmelerde değil, dünya devi olan markalarda çalışanların dahi emekleri sömürülebiliyor. Bu doğrultuda Amazon ve çalışanları arasındaki sıkıntılar da sona ermek bilmiyor.

Jeff Bezos tarafından kurulan perakende ve e-ticaret devi Amazon, daha önce de işçilerin çeşitli şikayetleriyle gündeme gelmişti. Özellikle pandemi döneminde tepkileri üzerine çeken Amazon'a karşı, çalışanlar “Irkçılıktan, hava kirliliğinden bıktık” diyerek bir araya gelmiş ve çalışma koşulları başta olmak üzere birçok konuda şikayetlerini dile getirdikleri grev başlatmışlardı. Amazon çalışanları Black Friday gününde bir greve daha hazırlanıyor.

“Amazon başarısız bir sistemin kalbinde yer alıyor”

Greenpeace, Oxfam ve Amazon Workers International dahil olmak üzere 70 sendika ve kuruluşun desteğiyle oluşan “Make Amazon Pay” kampanyası kapsamında 20 ülkedeki Amazon çalışanları Black Friday gününde grev yapacaklar. 26 Kasım’da düzenlenecen olan greve "petrol rafinerilerinden fabrikalara, depolara, veri merkezlerine, şirket ofislerine" her yerden bireylerin katılması bekleniyor.

Make Amazon Pay’ın internet sitesinde paylaşılan talepler listesinde, "Pandemi döneminde Amazon'un kârı işçilerin, toplumun ve gezegenimizin önüne koyduğu ortaya çıkardı. Amazon çok fazla alıyor ve çok az geri veriyor” sözlerine yer verildi. Listede çalışma koşullarıyla ilgili iyileştirme talebinde bulunulurken, "Amazon bu kötü uygulamalarla eşitsizliği, iklim çöküşünü ve çağımızı yaralayan demokratik çürümeyi tetikleyen başarısız bir sistemin kalbinde yer alıyor" denildi.