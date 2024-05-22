Eski ABD Başkanı ve yeni ABD Başkan Adayı Donald Trump, seçim kampanyası için kripto para ile bağış kabul edeceğini açıkladı.

ABD'de seçimler yaklaştıkça başkan adayları da belirlenmeye başladı. Cumhuriyetçi partinin olası başkan adayları arasında yer alan Donald Trump, seçimler öncesinde yapacağı kampanya için kripto paralar ile bağış kabul edeceğini açıkladı. 5 Kasım 2024'te yapılacak olan seçimler öncesinde adaylar, topladıkları bağışlarla seçim kampanyalarını gerçekleştiriyor.

Trump'ın kampanyasında kripto para ödemeleri, Coinbase Commerce üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada "MAGA (Make America Great Again) destekçileri, artık yeni kripto para opsiyonuyla, 5 Kasım'daki kampanyayı zafere götürecek bir kripto ordusu kuracaklar." ifadeleri kullanıldı.

Demokratlar, şimdiye kadar kripto paralara çok sıcak bakmıyordu

Trump'ın kripto paralara yönelik desteği, bir yandan da Demokrat partiye karşı bir hamle olarak görülüyor. Tarihsel olarak baktığımızda ise Demokratların kripto paralara karşı mesafeli olduğunu görüyoruz. Özellikle Senatör Elizabeth Warren, kripto paralara karşı kampanyaları ile biliniyordu. Öte yandan bu yıl, bazı Demokrat adayların da kripto paraları desteklemeye başladığı görülmüştü.

Kripto paralar bu yıl seçim kampanyaları öncesinde çokça tartışılmıştı. Bu tartışmaların temelinde de Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar geliyordu. Yine de Trump'ın seçim sonrasında kripto varlıkları destekleyeceği ve blok zincirlerin büyümesini destekleyeceği yönünde bir açıklama da bulunmuyor.

ABD Başkanlık seçimleri bu yılın sonbaharında, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek. Trump'ın daha önce Bitcoin'i "ABD dolarına karşı bir dolandırcılık" olduğunu iddia etmişti. Bakalım bu kampanya Trump'ın görüşlerini nasıl etkileyecek.