ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk icraatlarından biri, Joe Biden'ın imzaladığı yapay zekâ kararnamesini iptal etmek oldu. Peki Trump, neden böyle bir karar aldı?

ABD'de yeni bir dönem resmen başladı. Donald Trump, ikinci kez kazandığı seçimler sonrasında başkanlık koltuğuna resmen oturdu. Oturur oturmaz da bazı kararlar aldı.

Bu kararlardan bir tanesi oldukça dikkat çekiciydi. Joe Biden döneminde alınan ve yapay zekâ üzerine çalışan şirketlerin çalışmalarına yönelik kararname, Donald Trump tarafından resmen iptal edildi.

İptal edilen kararnamede neler vardı?

Joe Biden'ın 2023 yılında imzaladığı kararname dikkat çekiciydi. Zira o yıllarda yapay zekâ teknolojilerine yönelik ilk resmî kararlardan bir tanesi buydu. Joe Biden ve ekibi, söz konusu kararname ile potansiyel riskleri ortadan kaldırmayı amaçlamışlardı. Bu bağlamda; kararnameye göre yapay zekâ geliştiren şirketlerin kusurları belirlemesine ve düzeltmesine yardımcı olacak bir rehber hazırlaması gerekecekti. Ayrıca yapılan güvenlik testlerinin sonuçları, önce ABD hükûmeti ile paylaşılacaktı.

Joe Biden imzalı kararname ile ilgili tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Donald Trump, söz konusu kararnameyi neden iptal ettiğine ilişkin bir şey söylemedi. Ancak bir sözcü, bu tür bir kararnamenin şirketlerin ticari sırlarını ifşa edebileceğini, bu yüzden en doğru şeyin iptal edilmesi olduğunu belirtti. Bakalım yapay zekâ sektörü, Donald Trump dönemiyle nasıl bir evrim geçirecek...