Donald Trump’ın açılmasına az kalan yeni sosyal medya platformu TRUTH Social, Trump’ın açıklamalarına göre 1 milyar dolarlık yatırım aldı. Önümüzdeki senenin başlarında açılacak platforma yatırım yapanların kim olduğu ise bilinmiyor.

Sene başlarında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medya hesapları askıya alınmış, daha sonra da süresiz olarak kapatılmıştı. Bunun nedenlerinden belki de en önemlisi, bir yığın Trump destekçisinin Trump’ın sözleriyle gaza gelerek kongre binasını basmasıydı. Ardından Trump, Twitter çakması gibi görünen bir sosyal medya platformu açtı, ancak bu platform 1 ayda kapatıldı.

Ancak kendisi sosyal medya sevdasından vazgeçmedi. Bütün sosyal medya mecralarından kovulan ve kendi platformu 1 ay anca dayanan Trump, ‘TRUTH Social’ adında yeni bir platform açmaya hazırlanıyor. Hatta Trump’ın ifadelerine göre bu girişim, yatırımcılardan 1 milyar dolarlık yatırım almış.

Seneye açılacak

Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) ve Digital World Acquisition Corp., yakın zamanda Trump’ın platformunu finanse etmek için anlaşmaya vardı. Anlaşma, TRUTH Social’a 1,25 milyar dolar sağlayacak. Şirkete yatırımda bulunanların kimliği ise gizli tutuluyor.

TRUTH Social’ın 2022 yılının başlarında açılması bekleniyor. İnternet sitesinin yanı sıra bir de mobil uygulamaya sahip olacak TRUTH Social, Trump’ın ifadelerine göre Facebook, Twitter ve Google gibi devlerin “zorba hükmünü” sona erdirecek. Eski başkanın konu hakkında kullandığı ifadelerin tümü ise şöyle: Amerika TRUTH Social için hazır; politik görüşe göre ayrımcılık yapılmayacak bir yer için. Bu 1 milyar dolar, büyük şirketlere politik ayrımcılık ve sansürün bitmesi gerektiği yönünde iyi bir mesaj veriyor.