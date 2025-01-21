TSMC, Tayvan'da dün yaşanan 6,4'lük depremin ardından bazı fabrikalarından çalışanları tahliye etti ve geçici süreliğine üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Tayvan, salı günü yerel saat ile 00.17’de 6,4 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. En çok Nanxi ve Nanhua bölgelerini etkileyen depremde 3 saat içinde en büyüğü 5.2 olarak ölçülen 50 adet daha artçı deprem meydana geldi. Depremler, herhangi bir yaralanma veya ölüme neden olmasa da ülkedeki bazı faaliyetlerin aksamasına neden oldu.

Bunlardan biri de Apple’dan NVIDIA’ya kadar birçok şirketle çalışan dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC’ydi.

TSMC çalışanlar fabrikalardan tahliye edildi, üretim geçici süreliğine durdu

Deprem, TSMC’nin faaliyetlerinin geçici süreliğine askıya alınmasına neden oldu. Öyle ki Tayvan’ın merkezinde ve güneyinde bulunan birçok fabrikadaki çalışanlar acil durum prosedürü olarak tahliye edildi.

Herhangi bir çalışana zarar gelmediği belirtilirken deprem ve tahliye hamlesi, üretimin geçici süreliğine durdurulmasına neden oldu. Şirketten henüz herhangi bir resmî bir açıklama gelmezken yerel kaynaklar, çip devinin şu anda herhangi bir maddi zarar olup olmadığına dair kontroller yaptığını söylüyor.

Çip ekipmanlarının çok önemli ve hassas olduğunu belirtmek gerek. Bu yüzden deprem gibi olaylarda yaşanacak en küçük zarar, üretim sürecini olumsuz etkileyebilir. Gelen bilgilere göre şirket, her şeyin kontrolünü yaptıktan sonra yeniden üretime başlayacak. Bunun birkaç gün sürebileceği belirtilmiş.