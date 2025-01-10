Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin 2024'ün son çeyreğine dair tahminî kazançları içeren ön veriler açıklandı. Eğer 16 Ocak'taki resmî veriler paylaşıldığında bu tahminler doğru çıkarsa şirket, gelirlerini %34 oranında artırmış olacak.

NVIDIA’dan Apple’a kadar birçok dev firmayla birlikte çalışan ve dünyanın en büyük çip üreticisi konumunda bulunan TSMC, oldukça iyi bir dönemden geçiyordu. Öyle ki daha birkaç hafta önce hisselerinde son 25 yılın en iyi performansını gösterdiğini görmüştük. Bu yükselişin arkasındaki neden, yapay zekânın büyümesi ve bu teknoloji için gereken çiplerdi.

Şimdi ise şirketin merakla beklenen kazanç raporundan ilk bilgiler geldi. Dördüncü çeyreğe ilişkin paylaşılan ön veriler, işlerin TSMC için çok iyi gittiğini ve gelirlerin tahminlerin de üstüne çıktığını gösterdi. Bunların tahminî veriler olduğunu belirtelim. Resmî sonuçlar, 16 Ocak’ta açıklanacak. Ancak genellikle bu ön veriler ile benzer çıkıyor.

26,36 milyar dolar gelir elde edildi

Ön veriler ele alınarak yapılan hesaplamalara göre TSMC, Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan son çeyrekte 26,36 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Analistlerin tahminleri 25,90 milyar dolar civarıydı. Bu da şirketin beklentileri aşarak çok başarılı bir dönemi geride bıraktığını ortaya koydu.

Tabii henüz resmî veriler açıklanmadığı için 26,36 milyar dolarlık kazanca kesin diyemeyiz. Bunu öğrenmek için 16 Ocak’ı beklememiz gerekecek. O tarihte aynı zamanda şirketin ne kadar kâr ettiğini de öğrenebileceğiz. Eğer 26,36 milyar dolar kesinleşirse şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini %34 oranında artırmış olacak.

Şirketin ekim ayındaki kazanç toplantısında son çeyrek için tahminleri 26,1 milyar dolar ila 26,9 milyar dolar arasındaydı. Veriler, bu hedefe ulaşıldığını gösterdi. Ayrıca sadece aralık ayında TSMC’nin gelirlerinin 8,4 milyar dolar arttığını belirtelim. Bu, yıllık oranda %57,8’lik bir artışa tekabül ediyor.