Samsung'un Exynos işlemci üretmesi için TSMC'nin kapısını çaldığı ancak firmanın bu teklifi reddettiği bildirildi. TSMC'nin neden böyle bir karar aldığı ise şimdilik bilinmiyor.

En büyük müşterisi iPhone'ların işlemcilerini ürettirmek için ABD merkezli teknoloji devi Apple olan TSMC ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, Samsung'dan gelen Exynos işlemci üretme teklifini reddettiği öğrenildi.

Kaynaklar, TSMC'nin Samsung'dan gelen teklifi neden reddettiği belli değil. Ancak Samsung'un TSMC'ye doğrudan rakip olduğu önemli bir gerçek. TSMC'nin, tam da bundan kaynaklı olarak Exynos işlemci üretme teklifini reddetmiş olabileceği düşünülüyor.

TSMC, teklifi kabul etseydi Galaxy S25 serisinde Exynos işlemcili versiyonlar görebilirdik

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Galaxy S25 ailesinde sadece Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci kullanacak. İşte bu durumun yaşanmasına sebep olan şey de tamamen bu. Eğer TSMC kabul etseydi Galaxy S25 ailesinde Exynos işlemciler görebilirdik. Tüketicilerin Qualcomm işlemcilere olan ilgisini düşünecek olursak, iyi ki böyle bir durum yaşanmış da diyebiliriz.

Bu arada; Samsung'un işlemci üreten bölümünün uzun zamandır zorda olduğunu hatırlatalım. Şirket, 3 nm üretim mimarisine sahip işlemcileri üretmeye çalışırken yeterli verimlilik seviyesine ulaşamadı. Ancak şirket, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.