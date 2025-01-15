Samsung, akıllı saatlerde pil ömrünü önemli ölçüde artırarak haftalarca şarj gerektirmeyen yeni bir teknoloji için hazırlanıyor.

Samsung, 2026 yılında akıllı saat batarya ömründe önemli bir yenilik sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni geliştirdiği oksit tabanlı bataryaların seri üretimine 2026'da başlanması bekleniyor.

Samsung'un yan kuruluşu Samsung Electro-Mechanics tarafından geliştirilen oksit tabanlı bataryalar, litrede 200 watt-saat enerji yoğunluğuna sahip. Lityum-iyon bataryalara kıyasla daha güvenli, verimli ve esnek olan bu katı hal bataryalarının, mevcut lityum bataryaların yerini alması hedefleniyor.

Haftalarca kullanım ömrü vadediyor

CES 2025 fuarında konuşan Samsung Electro-Mechanics CEO'su Chang Duk-hyun, bataryaların kapsamlı testlerden geçtiğini ve potansiyel müşterilerle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Hangi firmalarla görüşüldüğü belirtilmese de Apple gibi büyük giyilebilir teknoloji üreticilerinin de bu teknolojiden faydalanabileceği öne sürülüyor.

2026 model Samsung Galaxy Watch'un bu yeni batarya teknolojisini kullanması durumunda, akıllı saatlerde batarya ömrü açısından önemli bir gelişme yaşanabilir. Halihazırda uzun ömürlü batarya sunan modeller bulunsa da, bu süreler genellikle güneş enerjisi gibi ek desteklerle sağlanıyor. Yeni batarya teknolojisi ise orta ve yoğun kullanımlarda bile haftalarca sürebilen bir kullanım ömrü sunmayı vadediyor.

Bataryaların akıllı telefonlara entegre edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak hem giyilebilir cihazlarda batarya ömrünü uzatmak hem de yoğun kullanımda akıllı telefonların tüm gün dayanabilmesini sağlamak önemli bir avantaj olabilir. Yeni batarya teknolojisini ilk benimseyen markanın sektörde ciddi bir rekabet üstünlüğü elde etmesi bekleniyor.