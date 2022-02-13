Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Milli Uzay Programı'nın birinci yılında programın çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ajansın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda, uzay aracı ve Milli İtki Sistemi'ndeki çalışmaların ara verilmeden devam ettiği ifade edildi.

Dünyadaki önde gelen birçok ülke, uzay araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor; çünkü bu sonsuz karanlığın derinliklerini keşfetmenin, insan ırkını bir üst seviyeye taşıyacağı düşünülüyor. Türkiye de diğer ülkeler gibi uzay yatırımlarını geçtiğimiz yıllarda başlatmış ve Türkiye Uzay Ajansı’nı (TUA) kurmuştu. Ardından bundan tam bir yıl önce de Mlli Uzay Programı açıklanmıştı.

Son zamanlarda da bu konuda ‘önemli’ olarak nitelendirilebilecek gelişmeler yaşanıyordu. Geride bıraktığımız haftalarda TUA ile Rusya uzay ajansı ROSCOSMOS’un işbirliği yapacağı duyurulmuştu. Bunun yanı sıra uzay yatırımlarının lüks değil ihtiyaç olduğunu belirten TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2023’te Ay’a çıkmayı ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) insan göndermeyi planladıklarını ifade etmişti. Şimdi de gelecek yılları şekillendireceği ifade edilen Milli Uzay Programı hakkında, programın birinci yılında yeni açıklamalar yapıldı.

“Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor”

TUA’nın resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda, Türkiye’yi uzay yarışında hak ettiği noktaya taşıyacağı ifade edilen Milli Uzay Programı çalışmalarının hız kesmeden deva ettiği vurgulandı: Ay Araştırma Programı-1 ile mesafeler her gün daha da kısalıyor, hedeflerimize yaklaşıyoruz. TÜBİTAK ve Delta V ile çalışmalar koordineli bir şekilde sürdürülüyor

Programın birinci yılını kutlayan TUA, uzay aracı ve Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) hakkında da bilgi verdi. TUA bunlarla ilgili şu ifadeleri kullandı: Uzay aracımız; görev tasarımı, operasyon konsepti, yörüngelerin tasarımı ve görev analizleri. Sistem mimarisine uygun bir şekilde aracın ayrıntılı tasarımı devam ediyor

Milli Hibrit İtki Sistemi’nde (HİS); ön tasarımın, uçuş ölçekli ilk test prototip üretiminin ve uçuş ölçekli yer testlerini icra edecek test sisteminin üretiminin tamamlandığını gösteren bir fotoğraf paylaşan TUA, yapılan paylaşımda ''Milli Hibrit İtki Sistemimizin (HİS) ilk uçuş testleri mart ayında gerçekleştirilecek.'' ifadelerine yer verdi ve hibrit itki sistemi ile ilgili yakında yeni gelişmeler yaşanacağını da açıklamış oldu.