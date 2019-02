Tüm Detaylarıyla Motorola Moto G7 ve G7 Plus

Toplamda 4 çeşitiyle tanıtılan Motorola'nın yeni G7 serisi kullanıcıların beğenisini şimdiden topladı.

1928 yılında kurulan ve o günden bugüne kadar teknoloji sektöründe varlığını sürdüren Motorola, akıllı telefonlarını özel kılacak inovatif çözümler getirmeyi amaçlıyor. Z, G ve X serilerine sahip olan Chicago, ABD merkezli şirket; amiral gemisi olarak Z serisini, orta segmente hitap eden G serisini ve kendine has özellikleriyle Z ve G serilerinin arasında bulunan X serisini bünyesinde barındırıyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde tanıtılan Moto G7 ve Moto G7 Plus, Motorola'nın yeni orta segment akıllı telefonları olma unvanını taşıyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 636 yonga setinden alarak gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan en güçlü telefon olan ve Moto G7 Plus; 2270x1080 çözünürlüğünde, 19:9 en boy oranında, 6,2 inçlik ekranının üstünde bulunan su damlası çentiğinin içine konumlandırılmış 12 MP çözünürlüğünde bir de selfie kamerasına ve arka tarafta f/1,7 diyafram açıklığında 16 MP çözünürlüğünde arka kameraya sahip.

G7 Plus'ın daha düşük özellikli versiyonu olan Moto G7 ise G7 Plus'tan farklı olarak gücünü Snapdragon 632 yonga setinden alıyor. Ekranının özellikleri ve detayları G7 Plus ile birebir aynı olan G7, selfie kamerası olarak 8 MP çözünürlüğe sahip bir sensörü ve arka tarafta f/1,8 diyafram açıklığında 12 MP çözünürlüğünde arka kamerayı kullanıyor.

Hızlı şarj desteği konusunda G7 Plus kullanıcıları memnun olacak, zira G7 modelinde bu özellik bulunmuyor. Her iki cihazın da batarya kapasitesi 3.200 mAh olurken Motorola'nın yeni orta segment akıllı telefonları arka taraflarında parmak izi okuyucusuna da sahip. Kutudun Android 9 Pie işletim sistemiyle çıkan Moto G7 ve G7 Plus akıllı telefonları için Motorola bir adet büyük güncellemenin ve devamında aylık düzenli güncellemelerin sözünü vermiş durumda.

G7, 299 dolara satılacakken G7 Plus ABD de satılmayarak Avrupa'da 299 eurodan alıcısına ulaşacak.