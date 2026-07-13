Yüksek performans, sinematik görüntü ve akıllı soğutmayla oyun keyfini üst düzeyde hissettirecek bir bilgisayar arayanlar için Casper Excalibur G920'nin detaylarına göz atalım.

Günümüzde oyuncular yalnızca "en güçlü ekran kartı hangisi?" sorusunu değil; "RTX 5070 Ti yeterli mi?", "AAA oyunlar için nasıl bir laptop gerekir?", "Bir oyuncu bilgisayarı aynı zamanda içerik üretimi ve yapay zeka uygulamalarında kullanılabilir mi?" gibi soruların da cevabını arıyor. Excalibur G920, yüksek performanslı donanımıyla bu beklentilere cevap vermeyi hedefleyen modeller arasında yer alıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Son Güncelleme: 3 Temmuz 2026

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

CS2, Dota 2 veya FC 26 gibi oyunlardan Crimson Desert gibi AAA oyunlara aklına gelebilecek tüm oyunlarda akıcı bir deneyim arıyorsan, Excalibur G920 beklentilerini karşılayacak o güçlü canavar olabilir. Yeni nesil işlemcisi, yüksek yenileme hızına sahip ekranı ve tamamen sana özel kişiselleştirilebilen donanımıyla Excalibur G920, hem oyun keyfini hem de profesyonel işlerini oldukça üst bir noktaya taşıyor.

Excalibur G920 Hangi Oyunlarda Nasıl Bir Performans Sunuyor?

Oyun oynarken en çok dikkat ettiğimiz şeylerin başında o oyunun içine ne kadar girebildiğimiz geliyor. Excalibur G920 yalnızca oyun oynarken değil; Unreal Engine, Unity, Blender, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve ve GPU hızlandırmalı üretken yapay zeka uygulamalarında da yüksek performans hedefleyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Güç ve Grafik: Sınırları Zorlayan Donanım

Excalibur G920'nin kalbinde 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemci atıyor. 24 çekirdek ve 5.8 GHz hızıyla zorlu görevlerin altından kolayca kalkabiliyor. Intel Core i9-14900HX; performans ve verimlilik çekirdeklerini birlikte kullanarak oyun sırasında aynı anda Discord, OBS Studio, yayın yazılımları ve tarayıcı gibi uygulamaların akıcı şekilde çalışmasına yardımcı olur. Yeni çıkan yüksek grafikli oyunlarda akıcı bir deneyim elde ediyorsun çünkü Excalibur G920, NVIDIA GeForce RTX 50 serisinin (RTX 5070Ti, 5080 ve 5090) yapay zeka destekli gücünden besleniyor. Üstelik Excalibur G920'nin MUX Switch özelliği sayesinde, anlık ihtiyacına göre dahili ve harici grafik kartları arasında hızlıca geçiş yapıp enerjiyi ve performansı kendi dengende tutabiliyorsun. MUX Switch teknolojisi, ihtiyaç halinde görüntünün doğrudan harici ekran kartından ekrana aktarılmasını sağlayarak özellikle oyunlarda daha yüksek FPS elde edilmesine katkı sağlayabilir.

Excalibur G920'nin sana sunduğu başlıca donanım seçeneklerini şöyle özetleyebiliriz:

Excalibur G920 Donanımı Desteklenen Kapasite ve Değerler RAM (DDR5 5600 MHz) 16 GB, 32 GB, 64 GB Depolama (NVMe PCIe 4.0 SSD) 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB RTX 5070 Ti Ekran Kartı 12 GB Bellek, 140W TDP (Dynamic Boost 2.0) RTX 5080 Ekran Kartı 175W TDP RTX 5090 Ekran Kartı 24 GB Bellek, 175W TDP

Ekran ve Görüntü: Gerçekliği Hisset

Oyunun dünyasına tam anlamıyla dalabilmek için iyi bir ekran şart. Excalibur G920, 16 inçlik QHD LCD ekranı ve 2560x1600 çözünürlüğüyle detayları net bir şekilde yakalamanı sağlıyor. Renkleri çok daha canlı ve gerçekçi görüyorsun çünkü Excalibur G920, sinema standartlarını belirleyen %100 DCI-P3 renk uzayını kullanıyor. Geniş renk gamı sayesinde yalnızca oyunlarda değil; fotoğraf düzenleme, video renk düzenleme ve grafik tasarım gibi renk doğruluğunun önemli olduğu profesyonel işlerde de avantaj sağlar. Özellikle hız gerektiren taktiksel oyunlarda seni bir adım öne çıkarıyor çünkü Excalibur G920'nin ekranı 300 Hz yenileme hızına ve sadece 3 ms tepki süresine sahip. Farklı ışık koşullarında bile ekranı rahatça görebilmen için de 500 NIT parlaklık değeri sunuyor.

Soğutma ve Tasarım: Sessiz ve Şık

Donanım ne kadar güçlü olursa olsun, iyi soğutulmayan bir bilgisayar tam performansını veremez. Uzun süren oyun seanslarında bile cihazın ısısı kontrol altında kalıyor çünkü Excalibur G920, 2 adet 12V akıllı turbo fan ve 4 adet hava çıkışıyla desteklenen bir soğutma teknolojisine sahip. İşin güzel yanı, fanlar 52 dB seviyesinin altında çalıştığı için Excalibur G920 etrafında rahatsız edici bir fan gürültüsü yaratmıyor.

Eğer aydınlatmalı klavyesi olan bir dizüstü oyun bilgisayarı arıyorsan, Excalibur G920 bu konuda da oldukça iddialı. 65026 renk seçeneğine ve 3 farklı bölge aydınlatmasına sahip RGB klavyesiyle hem ortama şıklık katıyor hem de gece karanlığında tuşları rahatça bulmanı sağlıyor. Tüm bu güç, termoplastik alaşımla güçlendirilmiş gövdesiyle Excalibur G920'yi darbelere karşı daha dirençli bir hale getiriyor.

Güçlü bir soğutma sistemi yalnızca işlemci ve ekran kartını daha düşük sıcaklıklarda çalıştırmakla kalmaz; thermal throttling riskini azaltarak uzun oyun seanslarında performansın daha stabil kalmasına da yardımcı olur.

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer bilgisayarı sadece günlük haberleri okumak, film izlemek, birkaç ofis programı kullanmak veya hafif tarayıcı oyunları oynamak için almayı planlıyorsan, Excalibur G920 senin için fazla yüksek donanımlı ve bütçeni yoracak bir tercih olabilir. Excalibur G920, tamamen yüksek sistem gereksinimleri isteyen modern oyunlar, 3D modelleme veya ağır video düzenleme işleri için tasarlanmış bir cihazdır. Bu nedenle, daha temel ihtiyaçlar için standart ofis veya günlük kullanım bilgisayarlarına yönelmek çok daha mantıklı bir adım olacaktır.

Excalibur G920; Intel Core i9 işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ekran kartı seçenekleri, yüksek yenileme hızlı ekranı, MUX Switch desteği ve gelişmiş soğutma sistemiyle yalnızca oyun odaklı değil, aynı zamanda içerik üretimi, yazılım geliştirme ve yapay zeka uygulamalarında yüksek performans arayan kullanıcılar için de güçlü bir dizüstü bilgisayar alternatifi sunuyor.