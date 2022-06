Gelecek yıllar Star Wars hayranları için epey heyecanlı geçecek gibi gözüküyor. Star Wars evrenini konu alan birçok oyun, film ve dizinin geliştirilmekte olduğunu biliyoruz. Gelin tüm bu içeriklere hep birlikte göz atalım.

Dünyanın en popüler markalarından bir tanesi olan Star Wars, film ve dizilerde sık sık karşımıza çıkıyor ve seyirciyi büyük oranda tatmin etmeyi başarıyordu. Özellikle oyunlar konusunda bir türlü istediğini bulamayan oyuncular, ilerleyen yıllarda böyle bir sorun ile karşılaşmayacak gibi gözüküyor.

Bizler de yaklaşmakta olan tüm Star Wars projelerini tek bir yazı altında topladık. Star Wars hayranlarını birçok dizi ve filmin yanı sıra oyun konusunda da oldukça dolu dolu yılların beklediğini söyleyecek olsak yanlış olmaz. O hâlde lafı daha fazla uzatmadan içeriğimize geçelim.

Star Wars’a doyacağız: Geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunları

Amy Hennig ve Skydance New Media’dan yeni bir Star Wars oyunu

Legacy of Kain ve birçok Uncharted oyununda rol almış, Naughty Dog’un Uncharted: A Thief’s End’inin yönetmenliğini -daha sonrasında ayrılmıştı ve yerine Neil Druckmann getirilmişti- üstlenmiş olan oyun dünyasının tecrübeli geliştiricisi Amy Hennig, daha önce EA’nin iptal edilen Project Ragtag isimli Star Wars projesinde de yer almıştı.

Geçtiğimiz aylarda Lucasfilm Games ile iş birliğini açıklayan Skydance New Media, Amy Hennig ile birlikte anlatı odaklı bir aksiyon macera oyunu geliştirmekte olduklarını açıkladı. Oyun hakkında başka herhangi bir bilgi olmasa da ilerleyen zamanlarda tecrübeli geliştiriciyi tekrardan sahnelerde göreceğiz.

Respawn’ın birinci şahıs nişancı Star Wars oyunu

Star Wars Jedi: Fallen Order, Titanfall ve Apex Legends gibi serilerden tanıdığımız Respawn Entertainment, ilerleyen yıllarda bir birinci şahıs nişancı Star Wars oyunu ile karşımıza çıkacak. Aynı zamanda Star Wars Jedi: Survivor ve bir Star Wars strateji oyunu geliştirmekte olan stüdyo, Electronic Arts’ın Star Wars tarafındaki tüm atılımlarını üstlenmiş durumda.

EA, geçtiğimiz aylarda oyuncuları aniden Star Wars yağmuruna tutmuş ve Respawn Entertainment’in toplamda üç Star Wars oyunu geliştirmekte olduğunu duyurmuştu. Maalesef, bu duyurular dışında oyun hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ve erken geliştirme aşamasında olduğu tahmin ediliyor.

Respawn’ın Star Wars strateji oyunu

EA’nin Respawn Entertainment stüdyosunun sorumluluğunda olan üçüncü Star Wars oyununun bir strateji oyunu olduğunu söylemiştik. Oyun dünyasının en başarılı sıra tabanlı strateji serilerinden bir tanesi olan XCOM'un sanat yönetmeni Greg Foertsch tarafından yeni kurulan Bit Reactor stüdyosu ile birlikte çalışmakta olan Respawn, ilerleyen yıllarda yeni bir Star Wars strateji oyunu ile karşımıza çıkacak.

Ayrıca oyun üstünde çalışan Bit Reactor ekibi, genel anlamda sıra tabanlı strateji konusunda ustalaşmış çalışanlardan oluştuğu için muhtemelen sıra tabanlı bir Star Wars oyunu göreceğimizi tahmin ediyoruz.

Star Wars Eclipse

Geçtiğimiz yıl çıkan onca söylentinin ardından The Game Awards 2021 içerisinde tanıtılan Star Wars Eclipse, bizleri epey şaşırtan bir oyun olmuştu. Heavy Rain ve Detroit: Become Human gibi tamamen anlatı odaklı interaktif hikâye dediğimiz türden oyunlar ile karşımıza çıkan Quantic Dream, hiç olmadığı kadar iddialı bir şekilde geri dönecek.

İçerisinde birçok önemli seçim barındıracak olan Star Wars Eclipse, aksiyon ve macera odaklı bir yapım olacak ve söylentilere göre bir açık dünyada geçecek. Birden fazla oynanabilir karaktere de sahip olan oyun, galaksinin Outer Rim bölgesini konu alacak ve Yüksek Cumhuriyet dönemine odaklanacak. Oyunun henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve çıkmasına muhtemelen birkaç yıl olduğunu da belirtmekte fayda var.

Star Wars Jedi: Survivor

Oyuncular olarak tam Electronic Arts’ın Star Wars oyunlarından ümidi kesmişken ortaya çıkan Star Wars Jedi: Fallen Order, tam olarak aradığımız Star Wars deneyimine yaklaşmış ve bizleri tatmin etmeyi başarmıştı. EA’ye ait bir stüdyo olan Respawn Entertainment tarafından geliştirilen başarılı oyun, çok daha kapsamlı bir devam oyununa da kavuşacak.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir fragman ile tanıtılan Star Wars Jedi: Survivor'ın, 2023 içerisinde; Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fallen Order’a nazaran çok daha karanlık bir havada geçen fragman, bizleri daha karanlık bir hikâyenin beklediğinin habercisi olabilir.

Star Wars: Hunters

Geçtiğimiz aylarda, Rockstar Games’in üst şirketi olan Take-Two Interactive tarafından satın alınan Zynga’nın geliştirmekte olduğu bir mobil oyun olan Star Wars: Hunters, bu yıl içerisinde karşımıza çıkacak olan tek Star Wars oyunu olacak diyebiliriz.

iOS, Android ve Nintendo Switch için piyasaya sürülecek olan oyun, takım tabanlı rekabetçi bir yapıya sahip olacak ve içerisinde birçok oynanabilir oyun modu da barındıracak. An itibarıyla birkaç ülkede beta sürecinde olan yapım, yıl içerisinde tamamen yayımlanacak.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Gelmiş geçmiş en sevilen Star Wars oyunlarından bir tanesi olan Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR), Mass Effect ve Dragon Age gibi ünlü serilerden tanıdığımız BioWare ekibi tarafından geliştirilmiş ve 2003 yılında piyasaya sürülmüştü.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen PlayStation etkinliğinde tanıtılan Star Wars: KOTOR Remake, büyük bir heyecanla karşılanmış ve Aspyr ile Sony Interactive Entertainment iş birliği aracılığıyla geliştirilmekte olduğu açıklanmıştı. Henüz herhangi bir çıkış tarihi belli olmayan oyun, en baştan yeniden inşa edilecek ve bazı değişiklikler ile karşımıza çıkacak. Ayrıca oyunun PC’ye çıkacağını ve konsol tarafında ise süreli olarak PlayStation 5’e özel olacağını biliyoruz.

Ubisoft’un açık dünya Star Wars oyunu

Birçoğumuzun hayali olan, açık dünyada geçen bir Star Wars oyununu sonunda göreceğiz gibi gözüküyor. Ubisoft’un Massive Entertainment stüdyosu tarafından geliştirilmekte olan oyun, 2021 yılı içerisinde esrarengiz bir şekilde duyurulmuş ve açık dünya olması dışında herhangi bir bilgi verilmemişti.

The Division serisi ile tanıdığımız stüdyo, aynı zamanda Ubisoft’un Avatar: The Frontiers of Pandora oyununu da geliştirmekte. Oyun, stüdyonun Snowdrop oyun motorunu kullanacak.

Sinema salonları bayram edecek: Yapım aşamasında olan tüm Star Wars filmleri

A Droid Story

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Bir Disney+ filmi olan ve Lucasfilm Animation ile Industrial Light & Magic tarafından yapılmakta olan A Droid Story, R2-D2 ve C-3PO’nun yanı sıra yeni bir kahramanı da bizlere tanıtacak. Sevilen droidleri ekranlarda görmek oldukça hoş olacak diyebiliriz.

J.D. Dillard’ın Star Wars filmi

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

J.D. Dillard ile Mat Owens’ın birlikte çalıştığı yeni bir Star Wars filmi de gelecek gibi gözüküyor. Filmin, bir Sith gezegeni olan Exegol’u konu alacağı belirtilirken, ilk olarak Disney+’a mı ya da sinemalara mı çıkacağı belirsizliğini koruyor.

Kevin Feige’nin Star Wars filmi

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Marvel Studios’un başkanı olan Kevin Feige’in bir Star Wars filmi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Star Wars’ın geleceğini şekillendirmek için rol alan Feige, Lucasfilm ekibinin üzerinde çalıştığı bir filmde iş birliği yapacak.

Rian Johnson’ın yeni Star Wars üçlemesi

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Star Wars: The Last Jedi filminin yönetmeni olan Rian Johnson’ın, film sinemalarda gösterime girmeden hemen önce yeni bir Star Wars üçlemesi yöneteceği duyurulmuştu. Projeler şimdilik arka planda olsa da hâlen devam ediyor.

Star Wars: Rogue Squadron

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Yeni nesil yıldız savaş pilotlarını konu alacak olan Rogue Squadron filmi, Lucasfilm ile Patty Jenkins arasında yaşanan ‘’yaratıcı farklılıklar’’ sebebiyle daha uzak bir tarihe ertelendi. Normal şartlarda 2023’ün sonuna doğru vizyona girmesi planlanan film, belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Taika Waititi’nin Star Wars filmi

Çıkış tarihi: 2023

Piyasaya sürülecek olan bir sonraki Star Wars filmi olarak tanımlanan yapım, Thor: Ragnarok’un Taika Waititi’si tarafından yönetiliyor. Film hakkında henüz herhangi bir detay bilinmezken, asıl senaryonun hâlen erken aşamalarda olduğu belirtiliyor.

Hazır Disney+’da gelmişken: Çekilmekte olan tüm Star Wars dizileri

Star Wars: Lando

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Star Wars’ın Lando Calrissian’ı da kendi aksiyon dizisine kavuşuyor. Justin Simien tarafından geliştirilmekte olan proje hakkında pek bir şey bilinmiyor olsa da Donald Glover’u Lando rolünde bir kez daha göreceğiz gibi gözüküyor.

Star Wars: Ahsoka

Çıkış tarihi: 2023

Bir Mandalorian yan serisi olarak çıkacak olan Star Wars: Ahsoka dizisi, Rosario Dawson’ın Ahsoka Tano’sunu bizlere sunacak. The Mandalorian ile aynı çağda geçeceği belirtilen dizinin 2023 içerisinde Disney+’da yayımlanması bekleniyor.

Star Wars: Andor

Çıkış tarihi: 31 Ağustos 2022

Disney tarafından ‘’hareketli bir casus gerilimi’’ olarak tanımlanan dizi, Diego Luna’nın asi casusu Cassian Andor’u işleyecek ve İsyanın ilk günlerinde Andor ve müttefikleri tarafından gerçekleştirilen tehlikeli göreve odaklanacak.

Star Wars: Skeleton Crew

Çıkış tarihi: 2023

Spider-Man: No Way Home’un yönetmeni olan Jon Watts’ın yer aldığı proje, The Mandalorian’da da olduğu gibi İmparatorluğun çöküşünü izleyen Jedi yeniden yapılanması sonrasını konu alacak.

Star Wars: Tales of the Jedi

Çıkış tarihi: 2022

2022’nin sonlarına doğru Disney+’da yerini alacak olan Star Wars: Tales of the Jedi, yeni bir animasyon antoloji dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Dizi, özellikle Ahsoka ve Count Dooku gibi karakterlere odaklanacak.

Star Wars: The Acolyte

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Yüksek Cumhuriyet döneminde geçecek olan yeni bir aksiyon dizisi olan Star Wars: The Acolyte, Leslye Headland tarafından Disney+ için geliştirilmekte. Karanlık taraf, bir kez daha sahnede olacak.

Star Wars: The Bad Batch ikinci sezon

Çıkış tarihi: 2022

En yeni Star Wars animasyon dizilerinden bir tanesi olan Star Wars: The Bad Batch, 2022’nin sonlarına doğru ikinci sezonuyla birlikte geri dönecek. Clone Force 99 ekibinin maceralarını anlatmaya devam edecek olan dizinin ikinci sezonu, çıkar çıkmaz Disney+'ya da eklenecek.

Star Wars: Visions ikinci sezon

Çıkış tarihi: 2023

Bir diğer animasyon dizisi olan Star Wars: Visions da 2023’ün ilk yarısında yeni bir sezona kavuşacak. Serinin devam duyurusu, Star Wars Celebration 2022 sırasında yapılmıştı.

The Mandalorian üçüncü sezon

Çıkış tarihi: Şubat 2023

Star Wars’ın sevilen aksiyon dizisi The Mandalorian da üçüncü sezonu ile birlikte geri dönecek. İlk olarak 12 Kasım 2019’da Disney+ ile karşımıza çıkan dizi, 2023 Şubat ayı ile birlikte kaldığı yerden devam edecek.

Young Jedi Adventures

Çıkış tarihi: 2023

2023’ün ilk yarısında çıkması beklenen bir başka animasyon dizisi olan Young Jedi Adventures, daha çok, genç Star Wars hayranlarına yönelik bir yapım olacak. Jedi eğitimlerini yakından göreceğimiz bu dizi, Disney+ ve Disney Junior’da yayımlanacak.

İleriki yıllarda karşımıza çıkacak olan tüm Star Wars içeriklerinin sonuna geldik. Star Wars hayranları olarak, onlarca projenin bizleri beklediğini görüyoruz. Peki siz en çok hangi oyunu, filmi ve diziyi bekliyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlarda merakla bekliyoruz.