Geçtiğimiz yıl Facebook için sarsıntılı bir yıl oldu. Firma birçok dava ile boğuşurken, Mark Zuckerberg de yılın en çok para kaybeden kişisi seçilmişti. "Bir zamanların en popüler sosyal medya uygulaması çöküyor mu?" diye söylentiler devam ederken, durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medya devi Facebook için 2018 senesi oldukça zorlu geçti. Bir yandan güvenlik açıkları nedeni ile başı dertten kurtulmayan firma, öte yandan hackleme skandalları ile boğuşmak zorunda kaldı. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, yılın en çok kaybedeni seçildi. Tüm işaretler, Facebook'un çöküş dönemine girdiğini gösteriyordu ancak yapılan bir araştırma sonucu, durumun çok daha farklı olduğu tespit edildi.

AppAnnie isimli araştırma firması, 2018 yılının en çok indirilen ve en çok kullanılan uygulamaları başlıklı bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucunda Facebook Messenger'ın, yılın en çok indirilen uygulaması olduğu ortaya çıktı. Facebook'un ise hala en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alması, çoğu kişi için sürpriz oldu. Güvenlik ihlalleri ve özel hayatın gizliliğine özen göstermemesi nedeniyle Facebook'un çok sayıda kullanıcı kaybettiğine inanılıyordu. Rakamlar, kullanıcıların sosyal medya uygulamalarından kolaylıkla vazgeçmediklerini gösterdi.

Facebook, en çok kullanılan ve indirilen uygulamalar listesinde, ilk 5 sırada yer alan uygulamanın 4'ünün de sahibi. WhatsApp Messenger, Messenger ve Instagram gibi tüm dünyada en çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarının da sahibi olan şirketin aslında ne kadar güçlü olduğu da böylelikle ortaya çıkıyor. Araştırmanın sonucuna göre, 2018 yılında 194 milyar uygulama indirilmiş ve bunların yarısı Çin'de ki kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmiş. Kullanıcılar zamanlarının %50'sini sosyal medya uygulamalarında harcarken, %15'ini de Netflix gibi uygulamalarda değerlendirmişler.

En çok kullanılan 10 uygulama:

Facebook WhatsApp Messenger WeChat (Çin) Instagram QQ (Çin) Alipay (Çin) Toaboa (Çin) Wifi Master Key (Singapur) Baidu (Çin)

En çok indirilen 10 uygulama: