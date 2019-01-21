Tüm Tartışmalara Rağmen Facebook Uygulamaları, 2018'in En Çok İndirilenleri Oldu

2 dk okuma süresi
9
2
1
1
1
Geçtiğimiz yıl Facebook için sarsıntılı bir yıl oldu. Firma birçok dava ile boğuşurken, Mark Zuckerberg de yılın en çok para kaybeden kişisi seçilmişti. "Bir zamanların en popüler sosyal medya uygulaması çöküyor mu?" diye söylentiler devam ederken, durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medya devi Facebook için 2018 senesi oldukça zorlu geçti. Bir yandan güvenlik açıkları nedeni ile başı dertten kurtulmayan firma, öte yandan hackleme skandalları ile boğuşmak zorunda kaldı. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, yılın en çok kaybedeni seçildi. Tüm işaretler, Facebook'un çöküş dönemine girdiğini gösteriyordu ancak yapılan bir araştırma sonucu, durumun çok daha farklı olduğu tespit edildi.
İLGİLİ HABER

Facebook ve Airbus, Güneş Enerjili Drone'lar ile İnterneti Yayacak

AppAnnie isimli araştırma firması, 2018 yılının en çok indirilen ve en çok kullanılan uygulamaları başlıklı bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucunda Facebook Messenger'ın, yılın en çok indirilen uygulaması olduğu ortaya çıktı. Facebook'un ise hala en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alması, çoğu kişi için sürpriz oldu. Güvenlik ihlalleri ve özel hayatın gizliliğine özen göstermemesi nedeniyle Facebook'un çok sayıda kullanıcı kaybettiğine inanılıyordu. Rakamlar, kullanıcıların sosyal medya uygulamalarından kolaylıkla vazgeçmediklerini gösterdi.
İLGİLİ HABER

Facebook, Yeni Özelliği ile Change.org’a Rakip Olacak

Facebook, en çok kullanılan ve indirilen uygulamalar listesinde, ilk 5 sırada yer alan uygulamanın 4'ünün de sahibi. WhatsApp Messenger, Messenger ve Instagram gibi tüm dünyada en çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarının da sahibi olan şirketin aslında ne kadar güçlü olduğu da böylelikle ortaya çıkıyor. Araştırmanın sonucuna göre, 2018 yılında 194 milyar uygulama indirilmiş ve bunların yarısı Çin'de ki kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmiş. Kullanıcılar zamanlarının %50'sini sosyal medya uygulamalarında harcarken, %15'ini de Netflix gibi uygulamalarda değerlendirmişler. 
İLGİLİ HABER

Webtekno Instagram 1 Milyon Özel Çekilişinin Sonuçları Belli Oldu: İşte Kazananlar

En çok kullanılan 10 uygulama:

  1. Facebook
  2. WhatsApp
  3. Messenger
  4. WeChat (Çin)
  5. Instagram
  6. QQ (Çin)
  7. Alipay (Çin)
  8. Toaboa (Çin)
  9. Wifi Master Key (Singapur)
  10. Baidu (Çin)

En çok indirilen 10 uygulama:

  1. Messenger
  2. Facebook
  3. WhatsApp
  4. Tik Tok
  5. Instagram
  6. Alibaba (Çin)
  7. Share It (Çin)
  8. Snapchat
  9. Netflix
  10. Spotify
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://phys.org/news/2019-01-controversies-facebook-apps-downloaded.html
Etiketler: facebook, instagram, Uygulamalar
9
2
1
1
1
Emoji İle Tepki Ver
9
2
1
1
1