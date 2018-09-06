Türk Bilim İnsanları, Hiç İlaç Kullanmadan Uyku Problemini Ç

Uykusuzluk, yaşamayan için 'dile kolay' bir sorun. Gözleriniz 'uyumak istiyorum!' diyerek yorgunluktan ölürken, uyuyamamanın ne zor bir şey olduğunu ancak yaşayan bilir. Türk bilim isanları, bu sorunla ilgili devrimsel bir yeniliğe imza attılar.

Uykusuzluk sorunuyla ilgili ilk başvurulan yöntem ilaç tedavisi oluyor. Ancak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk, bu sorunu müzik terapisi ile gidermeyi başardı.

Levent Öztürk, Almanya'da çalışmalarını sürdüren müzik terapisti Duygu Duran Orlowski ile ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmayla, 8 yaşındaki uyku sorunu yaşayan bir çocuğun problemini herhangi bir ilaç uygulamadan, sadece müzik terapisi yöntemiyle gidermeyi başardı.

Aynı zamanda zeka geriliği sorunuyla da boğuşan çocuğun tedavisi ile ilgili Öztürk şunları söyledi:

“Zeka geriliği bulunan çocuklarda uyku sorunları ile başa çıkmak için çoğunlukla ilaç tedavisi tercih edilmektedir. Bunlar arasında melatonin, uyku ilaçları ve sedatif ilaçlar sayılabilir. Geceleri uyku uyuyamama ve düzensiz uyku şikayetleriyle getirilen 8 yaşındaki bu hastamızda ilk defa müzik terapi uygulaması ile hiç ilaç kullanmadan uyku düzenini sağlamak mümkün oldu.”

Özellikle zeka geriliği bulunan çocuklarda bu yöntemin başarılı olacağını belirten Öztürk, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Burada dille kuramadığımız iletişimi müzikle kurduğumuzu gördük. Bu iletişim üzerinden hastalarda terapotik hedeflere ulaşmak mümkün olmakta. Bu hastamızda da kullanılan müzikle hastanın ajitasyonunun ortadan kaldırılması, güven ortamının oluşturulması ve hastanın bu güvenini kazandıktan sonra onu sakinleştirmek ve müzik eşiğinde uyumasını kolaylaştırmak mümkün oldu. Bunun etkileri eve de yansıdı ve müzik olmadan evde daha rahat uyur hale geldi.”