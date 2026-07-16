Türk Girişimci Bercan Kılıç’ın Kurduğu microagi, 55 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Münih ve İstanbul merkezli robotik girişimi microagi, 55 milyon dolarlık tohum yatırım turunu tamamladı. Şirket, bu yatırımın Almanya’da bugüne kadar gerçekleşen en büyük tohum yatırım turu olduğunu açıkladı.

Yatırım turuna Hummingbird liderlik ederken, Northzone, LocalGlobe, Village Global ve redalpine gibi uluslararası girişim sermayesi fonları da tura katıldı. microagi, yeni yatırımı Atlas adını verdiği, sanayi şirketlerinin robotları üretim sahalarına daha hızlı, daha güvenli ve daha yüksek doğrulukla taşımasına yardımcı olan veri ve saha uygulama platformunu ölçeklendirmek için kullanacak.

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Türk girişimci Bercan Kılıç’ın kurucusu ve CEO’su olduğu microagi, yaklaşık 10 ay önce Red Bull Racing ve Mercedes-AMG Petronas geçmişine sahip eski Formula 1 mühendisleri tarafından kuruldu. Münih ve İstanbul’da merkez ofisleri bulunan şirketin Zürih’te araştırma laboratuarı, Londra ve New York’ta ise ofisleri bulunuyor.

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Türkiye ve Avrupa sanayisi için kritik dönem

Yapay zekâ destekli robotik sistemler, Türkiye ve Avrupa sanayisi için verimlilik, iş gücü açığı ve üretim kapasitesi gibi alanlarda yeni bir dönüşüm alanı açıyor. Güçlü üretim altyapısına sahip ülkeler için robotik artık yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, sanayi rekabetinin temel unsurlarından biri haline geldi.

Avrupa sanayisi aynı anda üretim, insan kaynağı ve maliyet baskısıyla karşı karşıya. Avrupa’nın küresel imalattaki payı yüzde 15’e gerilerken, Çin’in payı yüzde 30’a yükseldi. Avrupa Birliği’nde 55 yaşın üzerinde yaklaşık 40 milyon çalışan bulunuyor. Fabrikaları ayakta tutan kritik saha bilgisi ise büyük ölçüde bu deneyimli çalışanların birikimine dayanıyor.

Bu nedenle fiziksel otomasyon, Türkiye ve Avrupa için giderek daha stratejik bir önem kazanıyor. Çin, 2024 yılında 295 bin fabrika robotu kurarak küresel toplamın yüzde 54’ünü oluşturdu. Avrupa’nın tamamında ise aynı dönemde 85 bin robot kuruldu. Aradaki fark yalnızca kurulum sayısından ibaret değil. Robotlar öğrendiklerini paylaşabildiği için bir makinenin çözdüğü problem zamanla tüm filoya aktarılabiliyor. En büyük robot filosuna sahip ülkeler ve şirketler, öğrenme hızında da öne geçiyor.

Türkiye ise otomotiv, beyaz eşya, makine, savunma sanayii, tekstil, lojistik ve üretim teknolojileri gibi alanlarda güçlü bir sanayi altyapısına sahip. Bu sektörlerde yıllar içinde oluşan saha bilgisi ve operasyonel veri, yapay zekâ destekli robotik sistemlerin gerçek üretim ortamlarında güvenilir şekilde çalışabilmesi için kritik önem taşıyor.

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microagi Kurucusu ve CEO’su Bercan Kılıç, Türkiye ve Avrupa sanayisinin robotik kabiliyetini hızla geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.

“Türkiye ve Avrupa sanayisinin robotik üstünlük inşa etmesi için önünde çok sınırlı bir zaman var. Yapay zekâda olduğu gibi bu alanda da erteleme lüksümüz yok. Fabrika yöneten herkes için tablo çok net: En deneyimli çalışanlar önümüzdeki on yıl içinde emekli oluyor ve onların yerini aynı hızda dolduracak yeterli kalifiye iş gücü yok.”

Atlas ne yapıyor?

Bugün birçok üretici, robotik demoları izlediğinde teknolojinin potansiyelini görüyor. Ancak aynı robotun altı ay sonra gerçek üretim hattında güvenilir şekilde çalışması hâlâ nadir görülen bir durum.

Robotlar bir görevin yaklaşık yüzde 95’ine kadar başarıyla ilerleyebiliyor, ancak üretim ekonomisini asıl belirleyen kalan kısımda zorlanıyor. Bir robotun fabrikada gerçekten değer yaratması için gerekli olan bu son aşama, genel veri setlerinden değil, doğrudan o fabrikanın kendi operasyonel verilerinden ve gerçek üretim sırasında ortaya çıkan uç durumlardan öğrenmeyi gerektiriyor.

Atlas, bu ihtiyaca yanıt vermek için geliştirildi. Platform, canlı üretim ortamında veri topluyor. Bunu, eğitim kalitesinde veri üretmek ve kurumsal fikri mülkiyet ile gizlilik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış özel kayıt donanımları ve güvenli bir yazılım altyapısı aracılığıyla yapıyor.

Ardından bu veri simülasyon ortamında çoğaltılıyor ve ilgili tesise özel görevler için en uygun yapay zekâ modeli ince ayar yapılarak uyarlanıyor. Son aşamada ise sahada görev yapan mühendisler ve NVIDIA ile Unitree’nin de aralarında bulunduğu partner ağı, robotları üretim alanına taşıyor.

Bu yaklaşım, sürekli gelişen bir eğitim ve iyileştirme döngüsü oluşturuyor. Sanayi şirketleri için bu döngü; daha düşük birim maliyetleri, deneyimli çalışanlar emekli olurken çalışmaya devam eden üretim hatları ve herhangi bir robot üreticisine, model sağlayıcısına ya da tek bir ülkenin tedarik zincirine bağımlı kalmamak anlamına geliyor.

microagi CTO’su Nico Nussbaum, “Partnerlerimiz çok güçlü robotlar ve modeller geliştiriyor. Bizim işimiz bundan sonra, fabrikada başlıyor. Mühendislerimizi her müşterimizin fabrikasına gönderiyoruz. Sistem, müşterilerin gerçek operasyonlarından öğreniyor ve öğrendiklerini bir sonraki çalışmaya aktarıyor. Böylece sahada geçirdiğimiz her ay, müşterilerimizin rakiplerine karşı biraz daha öne geçmesini sağlıyor.” dedi.

Güçlü mühendislik birikimi üzerine kuruldu

ETH Zurich, dünyanın en önde gelen robotik araştırma merkezlerinden birisi. Technical University of Munich de bu alandaki en güçlü kurumlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu iki üniversitenin yanı sıra Google, NVIDIA, Apple ve ABB’nin bölgedeki Avrupa araştırma ekipleri, robotik ve endüstri mühendisliği alanında dünyanın en yoğun yetenek kümelerinden birini oluşturuyor.

microagi kısa süre önce küresel araştırma merkezini Zürih’te açtı. Şirket, ETH Zurich ve Technical University of Munich’in yanı sıra DeepMind, Apple ve Replit gibi kurumlardan önemli işe alımlar yaptı. microagi ekibinde matematik olimpiyatı madalyalılar, fizikçiler, roket mühendisleri ve daha önce kendi şirketlerini kurup yönetmiş girişimciler bulunuyor.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Bercan Kılıç, Formula 1 dünyasından geliyor. Red Bull Racing’de mühendis olarak görev yapan Kılıç’ın geçmişi, microagi’nin bugün çözmeye çalıştığı problemle doğrudan örtüşüyor. Formula 1, karmaşık bir makinenin yüksek baskı altında güvenilir şekilde performans göstermesini sağlamaya odaklanan bir mühendislik disiplini olarak görülüyor.

Hummingbird Yönetici Ortağı Fırat İleri, “Avrupa dünyanın en iyi robotik uzmanlarından bazılarını yetiştiriyor. Ancak bu yeteneklerin önemli bir kısmı şirketlerini Kaliforniya’da kuruyor. Eksik olan şey, anlamlı ölçekte iddialı bir girişimdi.” dedi.

İleri, “microagi, tanıştığımız en iddialı insanlardan bazılarını bir araya getirdi, onları Türkiye ve Avrupa merkezli bir yapı içinde tutarken onları en zor problemlerden birine yönlendirdi.” ifadelerini kullandı.

Atlas ile ilgilenen sanayi şirketleri [email protected] adresinden microagi ile iletişime geçebilir. Açık pozisyonlara ise https://www.microagi.ai/careers adresinden ulaşılabilir.