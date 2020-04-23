TOGG ve Ford Otosan'dan 23 Nisan İçin Özel Video ve Etkinlik

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve Ford Otosan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları özel paylaşımlarla kutladı. Otomotiv üreticileri, çalışanlarının çocuklarıyla hazırladığı videolarla 100. yıl coşkusunu paylaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılını koronavirüs salgını nedeniyle ne yazık ki evlerimizden kutluyoruz. Türkiye'nin otomotiv üreticileri TOGG ve Ford Otosan, hazırladıkları video ve etkinliklerle bu anlamlı günde çocukları unutmadı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çalışanlarının evde çocuklarıyla birlikte hazırladığı bir video ile kutlarken, Ford Otosan çalışanlarının çocuklarının evlerinden katıldığı bir dizi çevrimiçi program hazırladığını bildirdi.

TOGG'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel video

Yerli otomobili geliştiren TOGG, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 100'üncü yıl coşkusunu paylaşmak için özel bir video hazırladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana çalışmalarını evden sürdüren TOGG çalışanları, çocukları ile birlikte "evde kalın" mesajı verdi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılıyla birlikte kutlamaktan gurur duyuyoruz. #GeleceğinGüvencesi çocuklarımız... #EvimizYurdumuz" ifadeleri yer aldı.

Ford Otosan, çevrimiçi etkinlik düzenliyor

Ford Otosan da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'da çalışanlarının çocuklarının evlerinden katıldığı bir çevrimiçi program hazırladığını duyurdu. Ayrıca çocukların Ford Otosan'ın sosyal kulüplerinin düzenlediği online etkinliklerle 23 Nisan'ı geçirecekleri bildirildi.

Ford Otosan'ın Kocaeli, Eskişehir ve İstanbul'daki tüm çalışanlarının çocuklarını çevrimiçi ortamda bir araya getirerek yapılan etkinlikler arasında resim, spor, e-spor, kukla yapımı ve bisiklet temel bakımının yer aldığı belirtildi.

Ford Otosan'ın 23 Nisan için hazırladığı video