Ülkemizin modern düzenli kara ordusu olan Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi M.Ö 209 olarak görülüyor. Peki bu tarihin nereden geldiğin hiç merak ettiniz mi? Hadi gelin Türk Kara Kuvvetleri'nin neden kuruluş tarihi olarak bu yılı esas aldığına yakından bakalım.

Bugün sizlere Türkiye'nin Kara Kuvvetleri'nin ambleminde yer alan "M.Ö. 209" ifadesinin nereden geldiğini açıklayacağız. Sonuçta Türkiye'mizin kuruluş tarihi 29 Ekim 1923. Osmanlı İmparatorluğu'nun dahi kuruluşunun 1299 olduğu düşünülürse M.Ö. 209 tarihinin nereden geldiğini düşünmüş olabilirsiniz.

Dünyanın en büyük ordularından biri olan Türk Kara Kuvvetleri'nin amblemindeki bu tarih, büyük Türk hükümdarı Mete Han'ın tahta çıkış tarihine dayanıyor. Peki neden Kara Kuvvetleri'miz bu tarihi kullanıyor gelin anlatalım?

Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi neden M.Ö. 209 yılıdır?

Türk Kara Kuvvetleri'nin ambleminde kuruluşunun M.Ö. 209 yılı olduğunu görmüş olabilirsiniz. Peki bu yıl neyi simgeliyor olabilir? Büyük Hun İmparatoru Mete Han'ın tahta çıkışı burada esas alınan tarih olarak görünüyor. Oğuz Kağan destanındaki Oğuz Kağan olduğu düşünülen Mete Han, M.Ö. 209 yılında tahta çıktıktan sonra düzenli bir Türk kara ordusu kurdu.

Mete Han'ın uyguladığı sistem, bugün tüm dünya ülkelerinin uyguladığı düzenli ordu sisteminin oluşmasını sağladı. Onlu sistemi bulan Mete Han, bu sistemle ordusunu kolaylıkla kontrol edebiliyordu. Onlu sistemde onbaşı, yüzbaşı, binbaşı ve tümenbaşı vardı. Örneğin onbaşları kendi 10 askerinden sorumluydu ve emir-komuta zincirine göre yüzbaşına rapor veriyordu. Yüzbaşları da aynı şekilde binbaşlarına rapor verirken toplamda 10 binbaşı da Tümenbaşından emir alıyordu. Mete Han döneminde en büyük birlik 10.000 atlının bulunduğu tümenlerden oluşuyordu.

Mete Han'ın bulduğu teşkilatma yöntemi, ordunun rahatlıkla kontrol edilmesini sağlıyordu. Bir binbaşı bin kişiyi kontrol etmek yerine emri altında bulunan 10 yüzbaşına emir veriyordu. Aynı şekilde yüzbaşları da 100 askeri kontrol etmek yerine 10 onbaşına emir veriyordu. Bu sistemle on binlerce askerden oluşan ordular rahatlıkla kontrol edilebiliyordu.

Mete Han'ın kurduğu sistem diğer ordulara da ilham verdi.

Ünlü Türk hükümdar Mete Han'ın kurduğu onlu sistem, sonrasında başta Türk devletleri olmak üzere pek çok ülkede ufak değişiklerle de olsa kullanılmaya başladı. Günümüzde profesyonel orduların hemen hemen tamamı onlu sistemi kullanır. 1071'de Bizans'ı yenerek Anadolu'nun kapılarını Türkler için açan Büyük Selçuklu Devleti de 3 kıtaya yayılan bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı Devleti de ordularında onlu sistem kullanmıştır.

Türk Kara Kuvvetleri'nin ambleminde yer alan diğer simgeler bize ne anlatıyor?

Kara Kuvvetleri'nin amblemine baktığımızda tarih kısmının hemen üstünde yer alan 16 küçük yıldız, tarihte kuruılmuş 16 Türk devletini, defne yaprakları "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesini, Atatürk silüeti; En büyük komutan Atatürk'ün Kocatepe'deki sembolünü, kuluç ve meşe yaprağından oluşan çelenk; kararlı ve güçlü Kara Kuvvetini, bordo zemin üzerinde ay ve yıldız; ordunun Türk milletinin emrinde olduğunu, 4 büyük yıldız ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın seviyesini simgeliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı Kara Kuvvetleri, kuruluş tarihi olarak onlu sistemi dünyaya getirmiş büyük Türk komutan Mete Han'ın tahta çıkışını baz aldı. Peki bu içeriğimiz hoşunuza gitti mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.

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