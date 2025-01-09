Adım attığımız veya baktığımız her yer markalarla dolu. Bazıları isimleri ile hafızamıza da kazınmış durumda. Peki bu markaların hem Türk olduğunu hem de isimlerinin bir açılımı ile farklı anlamı olduğunu biliyor musunuz?

Kulağa yabancı gelse de Türk markası olduğunu duyunca şaşıracaklarınız da var.

Bakalım hayatımızın parçası olan marka isimlerinin açılımları neler?

KVK

Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe yer alan KVK Teknoloji Ürünleri ve Ticaret AŞ’nin açılımı ortaklarından geliyor. KVK; Mehmet Emin Karamehmet, Murat Vargı ve Osman Kavala’nın soyadlarının baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş.

Selpak

1970’lerde Türkiye’nin ilk kâğıt mendil markası olarak piyasaya sürüldüğünde amaç hem pratik hem de hijyenik bir ürün olmaktı. Markadan daha ziyade artık kâğıt mendilin kendisiymiş gibi kullandığımız Selpak, “selülüz” ve “pak” kelimelerinin birleşiminden geliyor.

Beko

1950'lerdeki ülke koşulları çerçevesinde, salça ve konserve fabrikası yatırımı için bu alanda tecrübe sahibi olan Bejerano ile ortaklık kuruldu. Bejerano ve Koç'un ilk iki harflerinin birleşmesiyle de Beko ismi ortaya çıktı.

Gratis

Yabancı sandığımız markalardan biri olan Gratis, Demir Sabancı’nin girişimi olarak ülkemizde var oldu. İsmi ise Latince “bedava” anlamına geliyor.

Sevenhill

Yabancı sanılan diğer markalardan biri de Sevenhill ve ismi yanlış algılanma sebebiyle değişiyor. Marka önce İstanbul’dan esinlenerek “yedi tepe” anlamına gelen “Seven” adını alıyor ancak insanlar İngilizce yedi anlamına gelen “seven” kelimesini sevmekten gelen “seven” olarak okuduğu için marka ismi “Sevenhill” olarak değiştiriliyor.

Muhiku

Hamit Gürakar ve Ahmet Üreme tarafından Mart 2018’de kurulan Muhiku markası, yabancı şirket değil, tamamıyla bir Türk markası. Sürpriz kutularla insanların hayatına renk katan markanın isminin açılımı ise “Mutlu Hissettire Kutu”.

HES Kablo

Enerji kabloları üretmek amacıyla 1974’te kurulan HES Kablo’nun kurucuları Boydak ailesiydi. HES’in açılımı “Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ” olarak karşımıza çıkıyor.

Kipa

1992’de 100 girişimcinin katılımıyla İzmir’de kurulan Kipa, Türkiye’de önemli perakendeciler arasında yer aldı. 2003 yılında satılarak Türk markası olmaktan çıksa da aslında ismi direkt şirket adından kısaltma. “Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi”, Kipa olarak pazara girdi.

İGS

Erkek giyim mağazası deyince İGS ismini duymayan yoktur. Kalitesi ve yıllardır sektörde var oluşuyla erkeklerin gardırobunu süsleyen İGS’nin açılımı ise “İstanbul Giyim Sanayi”.

Torku

Torku markasının ismi aslında bir kısaltmadan gelmiyor. Torku, Kaşgarlı Mahmûd’un eseri olan Divan-ı Lügati't Türk'te, ipek gibi saf, temiz, sağlam, ipeksi diye tanımlanıyor.

Aspava

Ankaralıların aşina olduğu Aspava, aslında Ümit Deniz’in yarattığı polisiye roman kahramanı Murat Davman tarafından popülerleşen bir isim. İsim, “Allah; sağlık, para, aşk versin. Âmin.” deyiminden geliyor.

Sizin en çok şaşırdığınız hangisi oldu?

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