Yerli bir marka olan Torku’nun, bir zamanlar Coca-Cola’ya rakip çıkardığı ve herkesin başarılı olacağına inandığı bir ürünü vardı. Peki Torku No On olarak anılan bu yerli kola ne oldu da başarısızlığa mahkûm oldu? Haydi anlatalım.

Torku markası 2020 yılında heyecanla yeni ürününü duyurmuş ve Torku No On isimli bu yerli kola raflarda yerini almıştı.

Bugün raflarda göremediğimiz bu içecek, aslında büyük umutlarla piyasaya sürülmüştü ve ciddi bir başarı yakalaması bekleniyordu.

Doğal içerikli olmasına vurgu yapılan Torku No On genel olarak beğenilen bir üründü.

Yapılan reklamlarda hibiskus, meyan kökü, limon, elma ve siyah havuç gibi doğal bileşenlerin öne çıkarılmasına ek olarak içeceğin renklendirici ve koruyucu maddeler içermemesi gibi özelliklerine de vurgu yapılıyordu.

İçeceğin özgünlüğüne ve doğallığına dikkat çeken marka, kendisini rakiplerinden doğal içeriği ile ayrıştırmayı hedefliyordu.

İçeceği tüketen kişilerin yorumlarına göre içeceğin tadı da kötü değildi hatta kolalı jelibona benzetiliyordu.

Peki her şey yolunda gibi görünürken ters giden şey ne olmuştu?

Torku reklam kampanyalarında kendini farklılaştırmayı ve bu sayede rakiplerinden ayrışmayı hedeflerken çok temel bir yerde hata yapmıştı.

Reklamlarda kullanılan “Başka bir şey bu!” ve "Ne kola ne gazoz bu başka bir şey!" sloganları, içeceğin kola ya da aromalı bir gazoz olmaktan çıkarıyordu ancak bu durum tüketicilerde bir kafa karışıklığına sebep oldu.

Ürünün ne olduğu ile ilgili bir belirsizlik vardı ve kullanılan slogandaki belirsizlik tüketicilerin ürüne karşı olumlu ya da olumsuz bir algı geliştirmesinin önünde bir engel yarattı.

Bu sebeple, Torku'nun reklamındaki ikna faktörleri tüketiciyi etkilemek ve akılda kalmak için tam anlamıyla yeterli olamadı.

Ek olarak, marka ismi konusunda da doğru bir seçim yapılmamıştı. Söylemesi zordu ve "On Numara" anlamını ifade etmeye çalışsa da burada da tam bir netlik yakalanamamıştı.

Dünya markaları ile rekabet edemeyen Torku No On raflardan yavaş yavaş yavaş kayboldu.

İlk piyasaya çıktığı dönem ürün büyük bir satış hacmi yakalamıştı ancak genele bakıldığında Torku No On’un dünya markası rakipleri ile rekabet etmesi açısından ciddi sorunlar vardı.

Güçlü markalarla rekabet edemeyen markanın iade oranları da gitgide artmaya başlamıştı.

Reklam giderlerinin de oldukça fazla olması gelir gider dengesini bozdu, bu da markanın zarar etmesine sebep oldu.

Bu sebeple, piyasaya iddialı bir giriş yapan Torku No On’un yolculuğu başarısızlıkla sonuçlandı…

Özetle, Torku No On’un piyasadan çekilmesi bir ürünün yalnızca lezzetli ve doğal içeriklere sahip olmasının yeterli olmadığını, ürün ne kadar iyi olursa olsun doğru pazarlama stratejilerinin de oldukça önemli olduğunu vurguluyor.

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