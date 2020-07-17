Türk Telekom, abonelerin koronavirüs pandemisi sürecinde internet kullanımının yüzde 42 artarak aylık ortalama 178 GB data tüketimi yapıldığını söyledi. Nisan - Haziran 2020 arasındaki internet kullanımı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 arttı.

2020’nin ilk günlerinden beri hayatımızda olan ve mart ayı ile birlikte ülkemizde de fazlasıyla hissedilen koronavirüs pandemisi, evlerine kapanan insanlar sonucuyla internet kullanımını da önemli ölçüde artırdı. Koronavirüs pandemisi dönemiyle geçen 2020’nin ilk yarısındaki internet kullanım oranlarını açıklayan Türk Telekom, abonelerin Ocak-Haziran 2020 arasında abone başı aylık ortalama 178 GB veri kullandığını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42’lik bir artış yaşanan bu 6 aylık süreç dışında en fazla artış yüzde 53 ile Nisan-Haziran 2020 tarihleri arasında oldu. Bu süreçte abonelerin aylık ortalama internet kullanımı 195 GB olarak açıklandı.

Salgının ülkemize daha tam olarak gelmediği ve etkilerini fazla hissetmediğimiz Ocak - Mart 2020 döneminde internet kullanımında yüzde 30’luk bir artış yaşandığı ve abonelerin veri kullanımının 159 GB olduğu açıklandı.

Şehir şehir açıklandı

Türkiye’nin abone başı aylık internet kullanımına şehirler bazında bakıldığında, özellikle Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop illerinde artış olduğu gözlemlendi. 2020’nin ilk 6 ayı için hazırlanan grafiğe göre şehirlerin önceki yılın aynı dönemine göre internet kullanımında ne kadar artış olduğu paylaşıldı. Buna göre Muğla, yüzde 52’yle internet kullanımı en fazla artan şehir olurken, Muğla’yı yüzde 49 ile Malatya ve Antalya, yüzde 46 ile de Mersin ve Sinop takip etti.

Abone başına en yüksek kullanım Şırnak’ta

Türk Telekom’un açıkladığı verilere göre 2020’nin ilk 6 ayında abone başına en fazla internet kullanımı yapan şehir Şırnak oldu. Şırnak, bu dönemde aylık ortalama 241 GB internet kullanımı gerçekleştirdi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’dan açıklama

Türkiye’deki internet kullanımına ilişkin verileri açıklayan Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal, bu verilerle ilgili açıklamada bulundu. Önal, “2020’nin ilk 6 ayında da özellikle salgının etkisiyle abonelerimizden gelen yoğun data talebini karşılayarak onların yanında olduk. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. İnternet trafiği, tüm güne yayıldı. İlk 6 ay içerisinde, Türk Telekom sabit internet abonelerinin aylık data kullanımı, geçen yıla kıyasla yüzde 42 oranında arttı” ifadelerini kullandı.

“Yeni normalde dijitalleşme özellikle sağlık, eğitim, iş ve özel yaşamımızın birçok alanında odak noktası olacak” diyen Önal, “Türk Telekom olarak, hem fibere, dijitalleşmeye ve 5G teknolojilerine yatırımlarımız hem de internet penetrasyonunu yükseltme konusunda gayretlerimizle bu yeni dünyaya son derece hazırlıklıyız” şeklinde açıklama yaptı.