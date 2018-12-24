Türk Telekom Hisselerini Hangi Bankaların Aldığı Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde %55'lik hissesi Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye devredilen Türk Telekom'un bankalar tarafından alınan hisseleri belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Ojer Telekomünikasyon (OTAŞ) sahipliğindeki Türk Telekom hisselerinin devir süreci tamamlanmış ve KAP'a bildirim yapılmıştı. Türk Telekom sermayesinin %55'ini oluşturan hisselerinin tamamı, OTAŞ'a kredi veren Akbank, Garanti ve İş Bankası'nın ortak olacağı Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'ye devredilmişti.

Türk Telekom'dan istifa edenlerin yerini doldurmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak için Mohammed Hariri'nin yerine İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Cenk Serdar'ın yerine Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Cüneyt Sezgin, Kanafani'nin yerineyse Akbank Teftiş Kurulu Başkanı Eyüp Engin atanması kararlaştırılmıştı.

Bugün hisse devir işleminin de detayları ortaya çıktı. Buna göre hisseleri devralan bankalardan en çok hisse Akbank'a geçti.

Türk Telekom'u Devralan Bankalar ve Hisseleri

Türk Telekom, 25 Ocak 2019 Cuma günü, Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirecek ve hisselerin devri sonrasında yeni dönemin yol haritası çıkarılacak.