TELKODER, Şubat 2025 dönemine ait Sektör Takip Raporu'nu yayımladı. Yayımlanan rapor, Türkiye'de elektronik haberleşme sektörünün büyümediğini gösterdi. İşte detaylar...

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), şubat ayına ilişkin verilerini yayımladı. Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin paylaşılan veriler, Türkiye'de elektronik haberleşme sektörünün büyümediğini gözler önüne serdi. Peki ülkemizde neden böyle bir sorun yaşanıyor?

TELKODER'in Sektör Takip Raporu'na göre ülkemizde elektronik haberleşme üzerine hizmet veren şirketlerin gelirlerinde artış yaşanıyor. Ancak burada bazı sorunlar var. Mesela ülkemiz, bu alanda yeterli rekabet gücüne sahip değil. Öte yandan; son 3 aylık dönemi baz alan verilere göre geçtiğimiz üç ayda genişbant abone sayısında önemli bir değişim olmadı. Ayrıca şirketler, son 3 ayda fiber altyapı için önemli bir çalışma yapmadılar.

Türk Telekom ve Turkcell'in piyasa değeri, yarı yarıya azaldı!

TELKODER raporu, ülkemizdeki elektronik haberleşme sektörünün yüzde 70'ini oluşturan Turkcell ve Türk Telekom ile ilgili çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Rapora göre bu iki firmanın piyasa değeri, 2008 yılında 22,9 milyar dolardı. Bu rakam, şimdi ise 10,15 milyar dolara gerilemiş durumda. Yani Turkcell ve Türk Telekom'un piyasa değerleri toplamı, yarı yarıya azalmış durumda.

Tabii buna rağmen sektör paydaşlarının kazancı artmış durumda. Sektör Takip Raporu'na göre şirketlerin toplam gelirleri, 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla 113,89 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Enflasyondan arındırılmış gelirin 4,5 milyar TL olduğunu söyleyen TELKODER, gelirlerin arttığını duyurdu.

Haberleşme giderlerimiz artarken fiber bağlantı uzunluğu çok da değişmedi!

Rapora göre 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri, 2024'ün ikinci çeyreğinde 15.226 TL idi. Bunun 3.513 TL'si de vergi olarak ödeniyordu. Bu tutar, 2024'ün üçüncü çeyreğinde vergiler dahil 17.166 TL'ye yükseldi. Ödenen vergiler ise 3.961 TL'ye çıktı.

Ancak buna rağmen fiber altyapı uzunluğunda önemli bir değişiklik yok. 2024'ün ikinci çeyreğinde 576.569 kilometre olarak kayıtlara geçen fiber altyapı uzunluğu, yılın üçüncü çeyreğinde 588.148 kilometreye yükseldi. Buradaki en büyük payın Türk Telekom'a ait olduğu bilgisini de paylaşalım.