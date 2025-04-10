Dün akşam saatlerinde hizmet kesintisi yaşayan Turkcell'den özür geldi. Şirket, tüm abonelerine ufak da olsa hediye gönderdi. İşte detaylar...

Ülkemizin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, dün akşam saatlerinde önemli bir sorunla gündem oldu. Firma, kısa süreli de olsa hizmet veremedi. Turkcell kullanıcıları, o sıralarda hatlarını kullanamadılar.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirket, müşterilerinden özür diledi. Ayrıca tüm Turkcell abonelerine hediyeler verildi.

İşte Turkcell'in açıklaması:

Şebekemizdeki teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanmıştır. Sorun tamamen giderilmiştir.



Yaşanan geçici sorun sebebiyle tüm abonelerimize 500 dakika, 2 GB, 500 SMS tanımlanacaktır.



Tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Turkcell, yaşanan şebeke sorununun nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı. Downdetector üzerinden yaptığımız kontrollerde an itibarıyla sorun yaşayan hiçbir Turkcell müşterisinin kalmadığını görüyoruz.