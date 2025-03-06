Turkcell ve TI Sparkle, İzmir’den Milano’ya uzanan yeni denizaltı kablo ağı ile internet altyapısını güçlendirmek için iş birliği yaptı.

Turkcell ve TI Sparkle, Türkiye’nin internet altyapısını güçlendirmek ve kesintisiz iletişim sağlamak için iş birliği yaptı. Mobil Dünya Konferansı’nda (MWC25) duyurulan projeyle İzmir’den Hanya’ya, oradan da Milano’ya uzanan denizaltı kablo ağı kurulacak.

Türkiye’nin internet altyapı güvenliğini güçlendirmek ve kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla Turkcell ve TI Sparkle arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. İşte detaylar!

Yeni denizaltı kablo projesi

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, proje Türkiye’nin internet trafiği için kritik bir alternatif rota oluşturacak. İzmir ile Hanya arasında kurulacak olan denizaltı kablosu, 25 Tbps kapasiteye sahip olacak ve Milano’daki büyük internet erişim noktalarına bağlanarak Avrupa’ya veri akışını sağlayacak. Süveyş Kanalı’na alternatif bir güzergah oluşturacak bu proje, veri trafiğindeki olası aksaklıkları önleyerek uluslararası bağlantıları daha güvenli hale getirecek.

TI Sparkle yetkilileri, denizaltı kablo projesinin BlueMed ile entegre bir yapı sunacağını ve düşük gecikmeli bağlantı sağlayacağını belirtti. Projenin tamamlanmasının ardından, Türkiye’nin dijital altyapısının daha sağlam bir yapıya kavuşacağı ve ülkenin küresel veri trafiğinde daha güçlü bir konuma geleceği ifade edildi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, projenin Türkiye’nin veri üssü olma hedefine katkı sunacağını belirterek, uluslararası fiber altyapıyı güçlendirme çalışmalarının süreceğini ifade etti. TI Sparkle CEO’su Enrico Bagnasco ise bu iş birliğinin bölgedeki dijitalleşmeye ivme kazandıracağını ve yeni bir dijital koridor oluşturacağını söyledi.