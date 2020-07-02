Sağlık Bakanı, Türkiye'nin Antikor Testi Sonuçlarını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Haziran'dan beri uygulanan antikor testi sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son verilere göre Türkiye'nin taşıyıcılık oranının yüzde 0.24 olduğunu ifade eden Koca, ülkemizde yaygın bağışıklık durumunun söz konusu olmadığını ifade etti.

Mart ayından beri ülkemizin bir gerçeği haline gelen koronavirüs salgını, bugüne dek 5.150 vatandaşımızın hayatına mal oldu. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumlar, virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek adına onlarca adım attılar. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamındaki son adımlarından bir tanesi de vatandaşlara uygulanan antikor testi oldu.

15 Haziran itibarıyla başlayan antikor testi uygulamasındaki amaç, 81 ilde yaklaşık 153 bin haneye ulaşmak ve ulaşılan vatandaşlara antikor testi yapmak. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren uzmanlar, bugüne kadar da 132 bin kişiye ulaştılar. Yaptığı açıklamalarda antikor testi uygulamasına da değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede çok önemli olan bazı verileri paylaştı.

"Türkiye'de yaygın bir bağışıklık söz konusu değil."

Sağlık Bakanı Koca, yapılan testler sonucunda Türkiye'nin koronavirüse karşı bağışıklık durumun iyi seviyelerde olmadığını açıkladı. Mevcut verilere göre Türkiye'deki taşıyıcılık oranının yüzde 0.24 olduğunu ifade eden Koca, ELISA yöntemiyle yapılan antikor taramasında ise koruyuculuk oranının yüzde 0.81 olduğunu söyledi.

Fahrettin Koca, yapılan antikor testi uygulamasının devam ettiğini ve bu durumun sonuçları değiştirebileceğini ifade ediyor. Geçtiğimiz haftaki oranlarda tarayıcılık durumunun yüzde 0.27 olduğunu söyleyen Koca, taşıyıcılık ve koruyuculuk oranının yüzde 1'in altında olduğunu söyledi. Bunun beklenen bir durum olduğunu sözlerine ekleyen Koca, bu oranların artması için salgının 50-60 kat fazlasının yaşanmasının gerektiğini belirtti.