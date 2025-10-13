Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Türkiye, Avrupa'da En Çok Telefonla Konuşan Ülke Oldu

BTK, Türkiye'nin mobil iletişim verilerini paylaştı. Avrupa'da en çok telefonla konuşan ülke olmayı başardık. Ayrıca mobil ve internet abone sayısı gibi konularda da veriler var.

Türkiye, Avrupa'da En Çok Telefonla Konuşan Ülke Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İnternetin yayılmasıyla iletişim yollarının sayısı iyice artsa da hâlâ telefonla konuşma en çok tercih ettiğimiz yöntemlerden biri. Peki Türkiye mobil iletişimde diğer ülkelere kıyasla nasıl bir konuma sahip? **Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) **tarafından paylaşılan veriler, bu konuda üst sıralarda olduğumuzu gösteriyor.

BTK’nin 2025 yılı 2. çeyrek verilerine göre Türkiye, mobil iletişimde Avrupa’daki ülkeler arasında zirvede yer aldı. Öyle ki Avrupa’da telefonda en çok görüşme gerçekleştiren ülke olmayı başardık.

Telefondan 3 ayda 81,8 milyar dakika konuşuldu

cal

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından da BTK verilerine göre yapılan açıklamalara göre Türkiye’de yılın ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplamda** 81,8 milyar dakika konuşma** gerçekleştirildi. Bu süre de ülkemizi mobil iletişimde Avrupa’da zirveye taşıdı.

Uraloğlu, açıklamalarında bu sürenin kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geldiğini belirtirken Türkiye’nin 493 dakikalık aylık ortalama mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında cep telefonuyla en çok konuşan ülke olduğunu ifade etti.

Yılın ikinci çeyreğinde mobil abone sayısı** 96,5 milyona**, sabit hat abonesi ise 8,8 milyona ulaştı. Mobil trafik, önceki döneme göre %8,8, sabit ise %5,8 arttı. Konuşmaların %95,8’i mobil hatlar üzerinden gerçekleştirildi. Ayrıca internet kullanımı konusunda da veriler var. Geniş bant internet kullanıcı sayısında toplam abone sayısı 97,4 milyona ulaştı. Bunun 20,7 milyonu sabit, 76,6 milyonu mobil abonelerden oluşuyor. Fiber altyapı uzunluğunun 1 yılda 577 binden 637 bin km’ye çıkarak %10,6 büyüdüğünü de ekleyelim.

Ekim 2025: En Güçlü Android Telefonlar Belli Oldu Ekim 2025: En Güçlü Android Telefonlar Belli Oldu
Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim