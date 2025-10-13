Türkiye, Avrupa'da En Çok Telefonla Konuşan Ülke Oldu

BTK, Türkiye'nin mobil iletişim verilerini paylaştı. Avrupa'da en çok telefonla konuşan ülke olmayı başardık. Ayrıca mobil ve internet abone sayısı gibi konularda da veriler var.

İnternetin yayılmasıyla iletişim yollarının sayısı iyice artsa da hâlâ telefonla konuşma en çok tercih ettiğimiz yöntemlerden biri. Peki Türkiye mobil iletişimde diğer ülkelere kıyasla nasıl bir konuma sahip? **Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) **tarafından paylaşılan veriler, bu konuda üst sıralarda olduğumuzu gösteriyor.

BTK’nin 2025 yılı 2. çeyrek verilerine göre Türkiye, mobil iletişimde Avrupa’daki ülkeler arasında zirvede yer aldı. Öyle ki Avrupa’da telefonda en çok görüşme gerçekleştiren ülke olmayı başardık.

Telefondan 3 ayda 81,8 milyar dakika konuşuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından da BTK verilerine göre yapılan açıklamalara göre Türkiye’de yılın ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplamda** 81,8 milyar dakika konuşma** gerçekleştirildi. Bu süre de ülkemizi mobil iletişimde Avrupa’da zirveye taşıdı.

Uraloğlu, açıklamalarında bu sürenin kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geldiğini belirtirken Türkiye’nin 493 dakikalık aylık ortalama mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında cep telefonuyla en çok konuşan ülke olduğunu ifade etti.

Yılın ikinci çeyreğinde mobil abone sayısı** 96,5 milyona**, sabit hat abonesi ise 8,8 milyona ulaştı. Mobil trafik, önceki döneme göre %8,8, sabit ise %5,8 arttı. Konuşmaların %95,8’i mobil hatlar üzerinden gerçekleştirildi. Ayrıca internet kullanımı konusunda da veriler var. Geniş bant internet kullanıcı sayısında toplam abone sayısı 97,4 milyona ulaştı. Bunun 20,7 milyonu sabit, 76,6 milyonu mobil abonelerden oluşuyor. Fiber altyapı uzunluğunun 1 yılda 577 binden 637 bin km’ye çıkarak %10,6 büyüdüğünü de ekleyelim.