Daha önce de sıklıkla adından söz ettiren virüs GodFather, bu sefer farklı bir yöntem ile kullanıcıların banka hesaplarını hedefliyor.

Android kullanıcılarını hedef alan tehlikeli bir virüs olan GodFather, yeni hâliyle Türkiye'deki banka uygulamalarını hedef almaya başladı. Güvenlik şirketi Zimperium'un raporuna göre bu zararlı yazılım, artık çok daha gelişmiş ve tehlikeli yöntemler kullanıyor.

Daha önce de sıklıkla dile getirilen GodFather isimli virüs, telefonunuzda hangi banka uygulamalarının yüklü olduğunu tespit ediyor. Sonrasında siz uygulamayı açtığınızda sahte ama gerçeğine çok benzeyen bir ekran gösteriyor. Siz fark etmeden kullanıcı adı, şifre, PIN gibi bilgilerinizi topluyor. Hatta bastığınız tuşlara kadar her şey izleniyor.

Telefonda verdiğiniz izinlere dikkat edin

Daha da kötüsü bu virüs yalnızca şifrenizi çalmakla kalmıyor, arka planda hesabınızdan para da transfer edebiliyor. Uygulama açıldıktan sonra ekrana boş siyah bir ekran geliyor. Siz ne olduğunu anlamaya çalışırken, virüs arka planda banka hesabınızı boşaltıyor.

Zimperium’un açıklamasına göre bu virüs özellikle Ziraat, Akbank, Garanti BBVA, ING, Fibabanka ve daha birçok Türk banka uygulamalarını hedef alıyor. Bu yüzden telefonunuza yüklediğiniz uygulamalara dikkat etmeniz, bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirirken de fazlasıyla dikkatli olmanız gerek.