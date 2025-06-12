Telefonlara bulaşan virüsler birçok dosyalarınızı ve bilgilerinizi ele geçirebildiği gibi aynı zamanda telefonunuzu da ciddi oranda yavaşlatabilir. Bu içeriğimizde telefonunuzda olabilecek virüsleri nasıl temizleyeceğinizi sizler için anlattık.

Akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası ama aynı zamanda virüsler de öyle. Gündelik işlemlerimizden en hassas kişisel verilerimize kadar her şeyi depoladığımız telefonlarımızı virüslerden doğru bir şekilde korumamız gerekiyor.

Peki telefonunuza virüs bulaştığını nasıl anlarsınız ve bu virüslerden kurtulmanın yolları neler? Bu içeriğimizde adım adım telefon virüsü temizleme yöntemlerini sizler için adım adım anlatacağız.

Android telefonlarda virüs temizleme

Android telefonlar, esnek yapısı nedeniyle kötü amaçlı yazılımlara ve virüslere daha açık hâldeler. Telefonunuzda virüs olduğundan şüpheleniyorsanız aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

Adım #1 : Telefonu güvenli modda başlatın. Güvenli mod, sadece temel sistem uygulamalarının çalıştığı bir moddur. Bu modda, virüs içeren üçüncü parti uygulamalar genellikle pasif hâle gelir.

: Telefonu güvenli modda başlatın. Güvenli mod, sadece temel sistem uygulamalarının çalıştığı bir moddur. Bu modda, virüs içeren üçüncü parti uygulamalar genellikle pasif hâle gelir. Adım #2 : Şüpheli ve bilinmeyen uygulamaları kaldırın. Güvenli moddayken, Ayarlar > Uygulamalar bölümüne gidin. Telefonunuza son zamanlarda yüklediğiniz veya şüpheli görünen uygulamaları tespit edip kaldırın. Telefonlarda virüs genellikle kendini bir uygulamanın içine gizler.

: Şüpheli ve bilinmeyen uygulamaları kaldırın. Güvenli moddayken, Ayarlar > Uygulamalar bölümüne gidin. Telefonunuza son zamanlarda yüklediğiniz veya şüpheli görünen uygulamaları tespit edip kaldırın. Telefonlarda virüs genellikle kendini bir uygulamanın içine gizler. Adım #3 : Yönetici izinlerini kontrol edin ve kaldırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, kendilerine yönetici ayrıcalıkları tanıyarak kaldırılmalarını zorlaştırır. Ayarlar > Güvenlik > Cihaz Yöneticisi Uygulamaları (veya benzeri bir menü) yolunu izleyin. Burada tanımadığınız bir uygulamanın yönetici izni varsa bu izni kaldırın ve ardından uygulamayı silmeyi deneyin.

: Yönetici izinlerini kontrol edin ve kaldırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, kendilerine yönetici ayrıcalıkları tanıyarak kaldırılmalarını zorlaştırır. Ayarlar > Güvenlik > Cihaz Yöneticisi Uygulamaları (veya benzeri bir menü) yolunu izleyin. Burada tanımadığınız bir uygulamanın yönetici izni varsa bu izni kaldırın ve ardından uygulamayı silmeyi deneyin. Adım #4 : Tarayıcı verilerini ve önbelleğini temizleyin. Kötü amaçlı yazılımlar, tarayıcınız aracılığıyla da bulaşabilir. Kullandığınız internet tarayıcısının (Chrome, Firefox vb.) ayarlarına girerek geçmişi, çerezleri ve önbelleği temizleyin.

: Tarayıcı verilerini ve önbelleğini temizleyin. Kötü amaçlı yazılımlar, tarayıcınız aracılığıyla da bulaşabilir. Kullandığınız internet tarayıcısının (Chrome, Firefox vb.) ayarlarına girerek geçmişi, çerezleri ve önbelleği temizleyin. Adım #5: Güvenilir bir antivirüs programı kullanın. Google Play Store'dan Bitdefender Mobile Security, Norton 360, Avast Antivirus veya McAfee Mobile Security gibi güvenilir ve yüksek puanlı bir antivirüs uygulaması indirin. Uygulamayı kurduktan sonra tam bir sistem taraması yapın.

iPhone (iOS) telefonlarda virüs temizleme

Apple'ın kapalı ekosistemi ve App Store üzerindeki sıkı denetimleri sayesinde iPhone'lara virüs bulaşma riski Android'e göre daha düşük olsa da elbette imkânsız değil. iPhone'unuzda anormal bir durum gözlemliyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Adım #1 : Tarayıcı geçmişini ve verilerini temizleyin. Ayarlar > Safari bölümüne gidin ve "Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" seçeneğine dokunun. Bu işlem, tarayıcı üzerinden gelebilecek tehditleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

: Tarayıcı geçmişini ve verilerini temizleyin. Ayarlar > Safari bölümüne gidin ve "Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" seçeneğine dokunun. Bu işlem, tarayıcı üzerinden gelebilecek tehditleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Adım #2 : iOS'u güncelleyin. Apple, güvenlik açıklarını kapatmak için düzenli olarak iOS güncellemeleri yayınlar. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek en son iOS sürümünü yüklediğinizden emin olun.

: iOS'u güncelleyin. Apple, güvenlik açıklarını kapatmak için düzenli olarak iOS güncellemeleri yayınlar. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek en son iOS sürümünü yüklediğinizden emin olun. Adım #3 : Şüpheli uygulamaları kaldırın. Eğer sorunlar belirli bir uygulamayı yükledikten sonra başladıysa, o uygulamayı ana ekranda üzerine basılı tutarak ve ardından "Uygulamayı Sil" seçeneğini seçerek kaldırın.

: Şüpheli uygulamaları kaldırın. Eğer sorunlar belirli bir uygulamayı yükledikten sonra başladıysa, o uygulamayı ana ekranda üzerine basılı tutarak ve ardından "Uygulamayı Sil" seçeneğini seçerek kaldırın. Adım #4: Sorun devam ederse telefonunuzu daha önceki bir tarihe ait bir iCloud veya bilgisayar yedeğinden geri yüklemeyi deneyebilirsiniz. Unutmayın, geri yükleme yapacağınız tarihten sonraki verileriniz kaybolacaktır. Ayarlar > Genel > Aktar veya iPhone'u Sıfırla > Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil yolunu izleyin ve ardından kurulum ekranında "iCloud Yedeğinden Geri Yükle" veya "Mac'ten veya PC'den Geri Yükle" seçeneğini seçin.

Telefonuma virüs bulaştığını kesin olarak nasıl anlarım?

Kesin teşhis için en güvenilir yol, popüler bir antivirüs programı ile tarama yapmaktır. Doğrudan manuel tespit yapmak istiyorsanız; aşırı yavaşlama, sürekli çıkan reklamlar, pilin normalden çok daha hızlı tükenmesi ve telefonunuzda yüklemediğiniz uygulamaların belirmesi gibi belirtiler telefonunuzda virüs olduğunu gösterir.

Ücretsiz antivirüs programları güvenli mi?

Evet, Avast, AVG, Bitdefender gibi popüler markaların ücretsiz sürümleri temel koruma için oldukça etkilidir ve güvenle kullanılabilir.

Fabrika ayarlarına döndükten sonra virüs gelir mi?

Genellikle hayır. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, işletim sistemini yeniden kurar ve virüs dâhil tüm verileri siler. Tabii sıfırlama sonrası virüslü bir uygulamayı veya dosyayı yedekten geri yüklerseniz virüs de geri gelebilir. Bu nedenle sıfırlama sonrası uygulamalarınızı App Store veya Google Play Store'dan temiz bir şekilde yeniden kurmanız önerilir.

Virüslerden korunmak için en iyi yöntem nedir?

En iyi yöntem her platformda olduğu gibi bilinçli bir kullanıcı olmaktır. Sadece resmî uygulama mağazalarından (Google Play Store ve Apple App Store) uygulama indirin, şüpheli e-postalardaki veya mesajlardaki linklere tıklamayın ve güvenilmeyen Wi-Fi ağlarına bağlanırken dikkatli olun.