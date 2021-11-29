Çerkeslerin Asimile Edildiği İddiasına Tepki Yağdı

DW Türkçe'nin paylaştığı bir video, Twitter'da yeni bir gündem oluşturdu. Türkiye'deki Çerkeslerin asimile edildiği iddia edilen videoya Çerkeslerden tepki yağdı.

Günümüzde dünyadaki en büyük Çerkes nüfusu, Türkiye’de bulunmaktadır. 19. yüzyılın ilk yarısında Çerkes Soykırımı sırasında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına göç eden Çerkesler, günümüzde de Türkiye topraklarında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz gün Alman medya kuruluşu Deutsche Welle’nin Türkiye sayfası üzerinden paylaşılan bir videoysa tepki topladı.

DW Türkçe, Türkiye’de yaşayan Çerkesler ve Osmanlı İmparatorluğu’na göçü konu alan bir video paylaştı. Videoda Çerkeslerin Türkiye sınırları içinde asimilasyona maruz bırakıldıklarına vurgu yapıldı. Videoda “Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye’dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye’dedir.” ifadelerine yer verildi.

DW Türkçe'nin yayınladığı video:

Bunun yanı sıra videoda Çerkesleri kültürlerini kaybetmemek için uğraştıkları belirtilirken teşvik edilmemesi halinde yakın bir gelecekte Çerkes dili ve kültürünün yok olacağı söylendi. DW Türkçe’nin bu haberineyse Türkiye’de yaşayan birçok Çerkes’ten tepki gecikmedi. Bununla birlikte Çerkes Forumu da DW’ye tepkisini paylaştı. Gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi: