Türkiye, "Çok Yaşlı Nüfuslu Ülke" Statüsüne Düştü!

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfusu, toplam nüfusun yüzde 10,2'sine ulaştı. Hâl böyle olunca Türkiye, Birleşmiş Milletler kriterlerinde "çok yaşlı nüfuslu ülke" statüsüne düştü.

Anadolu Ajansı, TÜİK'in geçtiğimiz ay yayımladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları istatistikleri ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerini bir araya getirdi. Yapılan analizde, Türkiye'nin artık Birleşmiş Milletler verilerine göre "çok yaşlı nüfuslu ülke" statüsüne düştüğü tespit edildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre yaşlı nüfusunun toplam nüfusa oranının yüzde 10'u geçmesi hâlinde, söz konusu ülkeler için "çok yaşlı nüfuslu ülke" tanımlaması yapılıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 85 milyonun biraz üzerinde. 65 yaş ve üzerinde olan yaşlı bireylerin sayısı ise 8 milyon 722 bin 806 ile yüzde 10,2 olarak kayıtlara geçti. Bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olduğunu da belirtelim.

Yapılan analizler, bu durumun gelecekte daha da kötüleşeceğini gösteriyor

Anadolu Ajansı tarafından yapılan projeksiyon çalışmasına göre 2030 yılına geldiğimizde yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 12,9 seviyelerinde olacak. Bu oran, 2040 yılında yüzde 16,3'e, 2060 yılında ise yüzde 22,6'ya yükselecek. Bu arada; Avrupa'nın yüzde 19 ile dünyanın en yüksek yaşlı nüfusa sahip kıtası pozisyonunda olduğunu söyleyelim. Türkiye, Avrupa ortalamasına göre iyi durumda.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) adına BM Yaşlanma Çalışma Grupları Delegesi Cafer Tufan Yazıcıoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Yaşlı nüfus, genelde zihinlerde olumsuz bir algıya sahip olsa da bu konuya olumlu yaklaşıp, süreci doğru yöneten ülkeler var. Türkiye, az sayıda ülkeyle BM Yaşlanma Çalışma Grubunda yaşlılar için kapsamlı bir insan hakları sözleşmesi oluşturulmasını benimsedi. Bu olumlu bir niyet beyanı. Türkiye'nin yaşlı nüfusu odağına alması ve bu yönde adımlar atması olumlu olmakla birlikte henüz yeterli değil. Yaşlı hakları, ivedilikle yasal güvenceye kavuşturulmalı. Anayasa'mızın 10. Maddesinde, yaşlılara yönelik pozitif ayrımcılığa dair hükümler yer alıyor. Bu hükümlere uyum kapsamında gerekli alt yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi hem yaşlılarımızın refahını artırıp hem de rahat bir yaşam sürmesine katkı sağlayacaktır.

TÜİK'in güncel nüfus verilerini merak ediyorsanız: